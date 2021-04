Előny a Pénzügyőrnél

Ezúttal sem tört meg az átok; a Pénzügyőr magabiztosan, 69 percnyi játék után nyerte a férfi röplabda bajnoki döntő első fővárosi összecsapását a Fino-Kaposvár ellen.

Nem lehet azt állítani, hogy a két csapat ne ismerné egymást alaposan. Az idén (is) Magyar Kupa-győztes Bp. LV Sport Pénzügyőr SE együttesét erősíti a Kaposvárról indult 30-szoros válogatott Magyar Bálint, valamint a korábban ugyancsak a somogyi megyeszékhelyen játszott 62-szeres válogatott Kovács Zoltán és Rása Alex is, aki szintén már magára ölthette a címeres mezt. Három remek brazil légiós erősíti a Jókay Zoltán vezette Pénzügyőr alakulatát: Reffatti Da Costa Willian és a liberó szerepkörében ténykedő Feliciano Jorge Bruno mellé idén januárban érkezett Da Silva Santos Pedro Luiz, aki szülőhazájában (több alkalommal) és Argentínában is bajnoki címet ünnepelhetett, ráadásul háromszoros klubvilágbajnoknak mondhatja magát.

A 2020/2021-es szezonban korábban négyszer is összecsaptak, s valamennyi alkalommal a fővárosiak kerültek ki győztesen. Tavaly november elején 3–0-ra nyertek hazai pályán, míg a februári visszavágón öt játszmában diadalmaskodtak a Kaposvár Arénában. A két csapat januárban a somogyi megyeszékhelyen rendezett felkészülési villámtornán is találkozott, amelyet szintén a fővárosiak nyertek. Legutóbb márciusban Budapesten a Ludovika Arénában rendezett Magyar Kupa döntőjében feszültek egymással, amelyet magabiztosan nyert három játszmában a Pénzügyőr. Most sem változott a leosztás…

Huszáros rohammal kezdte a bajnoki döntő első felvonását a házigazda Pénzügyőr, de gyorsan befogta ellenfelét a Fino-Kaposvár, sőt, a vezetést is átvette rövid ideig. A nyitó játszma második fele egyértelműen a hazaiaké volt, akik magabiztosan szereztek előnyt. A folytatásban egyre csak nőtt a különbség a két csapat között. Más kérdés, hogy a vendég somogyi egylet rengeteg hibát követett el: ha a krónikás jól számolta, csak ebben a játszmában 12 pontot adtunk a Pénzügyőr csapatának; ebből hat rossz nyitás volt… A harmadik, utolsó játékrészre – ami a legnagyobb csatát hozta – összekapta magát a kaposvári társaság. Most is a fővárosiak kezdtek lehengerlően (4–1), nem sokkal később viszont már fej-fej mellett haladt a két csapat (5–5). Sokáig tartottuk a lépést a jóval esélyesebb Pénzügyőrrel (20–19), ám a végjátékban nagyobb sebességi fokozatba kapcsoltak, s 69 pernyi küzdelem után pontot tettek az első aranymeccs végére.

Sovány vigasz, hogy a férfi röplabda bajnoki döntő első fővárosi összecsapásán az orosz légiós Vitalij Melnikov termelte leginkább a pontokat – egészen pontosan 14-et –, míg Horváth Kristóf csupán eggyel szerzett kevesebbet. Más kérdés, hogy a többiek együtt pontosan tucatnyi pontra voltak jók… Érdekes megnézni a statisztikát is: a házigazdák szettenként hatszor, ellenben a kaposváriak közel kétszer ennyit, játszmánként 11 alkalommal hibáztak.

Folytatás csütörtökön 17.15 órakor a Kaposvár Arénában, s ami biztos, vasárnap 19 órakor ismét pályára lép majd egymás ellen a két csapat a fővárosban. A párharc egészen addig tart, míg az egyik fél eljut három győzelemig.