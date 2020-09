Először játszanak bajnoki meccset a vb-pályán

Az első fordulóban idegenben lépett pályára az Investment Közutasok Kaposvári TK a férfiteke szuperligában, a következő játéknapon azonban már a somogyi megyeszékhelyen, a teljesen megújult, világbajnoki pályán guríthatnak.

– Amint elkészült az új csarnok, azonnal elkezdtük a felkészülést, egészen pontosan július 28-án – mondta Kálny Krisztián, az Investment Közutasok Kaposvári TK elnöke. – Az első tapasztalatok szerint kiváló a pálya, sokkal eredményesebb és jóval egyszerűbb rajta játszani, mint a régin. Az előkészületi versenyünk, az Investment-kupa számunkra felemásra sikeredett, hiszen nívós csapatok fogadták el a meghívásunkat, így a Szeged és a Zalaegerszeg is tiszteletét tette nálunk, s a csapat és az egyéni versenyben is közülük kerültek ki a helyezettek. Ráadásul késve is tudtuk elkezdeni az edzéseket, mivel épült a pálya, s ekkor még ez is rányomta a bélyegét a teljesítményünkre. Játszottunk egy meccset egy, az amatőr bajnokságból verbuválódott alakulattal, s azon már egész jó eredményt értünk el. Voltunk egy háromcsapatos tornán a Fradinál, ott is volt egy-két jó teljesítményünk.

A Közutasok bő kerettel rendelkeztek, s hozzájuk jött még egy játékos, ám sajnos úgy hozta az élet, hogy ketten is elköszöntek az együttestől, de mindkettejük előtt nyitva áll még az ajtó. A somogyiak az első játéknapon kikaptak a Győrtől, a második fordulóban pedig – szombaton 13 órakor – a bajnokság egyik nagy esélyese, a Zalaegerszegi TK érkezik hozzájuk.

– Nem lesz egyszerű a dolgunk, de mivel az új pályánk nagyon jó és hasonlít annak a Csákánydoroszlónak a pályájára, melyhez a harmadik körben látogatunk, s az a meccs számunkra sokkal fontosabb, mint a zalaiak elleni, így felhasználhatjuk a felkészülésre ezt a találkozót – hangsúlyozta Kálny Krisztián. – Jó lenne egy olyan összeállítást találni, mely eredményes lesz, így önbizalommal várhatnánk a Szentgotthárdon (ott játszanak a csákánydoroszlóiak – a szerk.) rendezett összecsapást. Illetve azt várom még a ZTK elleni mérkőzéstől, hogy a vendégek tegyék magasra az egyéni, illetve a pályacsúcsot is, hiszen most regisztrálhatjuk az első rekordokat.