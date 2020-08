Először játszik idegenben a Nagyatád

Nyugati csoport Zsinórban három hazai bajnokit követően a negyedik fordulóban játszik először idegenben a Nagyatádi FC.

A tabella 16. helyét elfoglaló somogyiak ugyanis a nyolcadik Pápai Perutz FC otthonában lépnek pályára vasárnap este 19 órakor. Az újonc nagyatádiak az előző körben megszerezték első pontjukat a bajnokságban, s ezt szeretnék tovább gyarapítani.

– A pontszerzés pozitív hatást váltott ki a csapatból, ezt már a mérkőzés után is lehetett érezni – mondta Papp Zoltán, a Nagyatádi FC vezetőedzője. – Az előző mérkőzésen volt tartásunk, remélem, hogy a következőn is így lesz. Most játszunk először idegenben, ráadásul egy teljesen más közegben, mint a megyebajnokságban, hiszen egy stadionban, villanyfényben fogunk pályára lépni. Olyan körülmények között, amely minden játékos álma. Remélem, hogy ez nem tesz béklyót a lábakra, hanem inkább serkentőleg hat a játékosok teljesítményére.

A Pápai Perutz FC az elmúlt három forduló során kétszer is győzött, s csak a III. Kerülettől kaptak ki a Veszprém megyeiek.

– A Pápa előrébb tart, mint mi, hiszen évek óta ebben az osztályban szerepel és tele vannak rutinos labdarúgókkal a keretüket, emellett pedig jól is igazoltak – tette hozzá Papp Zoltán. – A legutolsó hazai mérkőzésükön bár vereséget szenvedettek, de megnéztem azt a találkozót és a végeredmény egyáltalán nem tükrözi a látottakat. Az előző meccsünkhöz képest változtatni kell az összeállításon, hiszen vannak olyan játékosok, akik nem tudnak még háromnaponta meccset játszani, illetve van két sérültünk is. Galamb Dávid és Dekanics Márk sem áll a rendelkezésemre, de így sem feltartott kézzel fogunk pályára lépni.