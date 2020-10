Első hazai győzelmét ünnepelhette a Rákóczi GALÉRIA!

A Szolnoki MÁV FC együttese vendégszerepelt a Rákóczi-stadionban a labdarúgó Merkantil Bank Liga NB II. 11. játéknapján.

A megyei rangadón elért sikeren felbuzdulva szerette volna tovább gyarapítani az eddig megszerzett pontjainak számát a Kaposvári Rákóczi FC, amely a Magyar Labdarúgó Szövetség ismételten bevezetett öt cserelehetőséget megengedő szabályát kihasználva egy tucat játékost nevezett a találkozóra.

A Rákóczi már az első percektől éreztette az igen védekező stílusban futballozó Szolnokkal, hogy nehéz lesz pontot szereznie a cukorgyári gödörben. A vendégek azonban nem igazán ijedtek meg, s egy szép támadás végén, amikor Tóth Benjámin tette a labdát Bárdos Bence elé, kis híján a vezetést is megszerezték, de a felső kapufa hárított. A félidő derekán azonban már góllá érette a Rákóczi mezőnyfölénye, ráadásul nem is akármilyenné! Szarka Ákos ugyanis remekül hozta helyzetbe Balázs Zsoltot, aki remek, futsalos mozdulattal húzta el a labdát a kivetődő kapus előtt, majd közelről pöckölt a hálóba. A szünetig könnyedén növelhette volna előnyét a Kaposvár, hiszen Vachtler Csaba majdnem a saját térfeléről talált a kapuba egy felszabadítás után, majd Balázs Zsolt lövését a visszazáró Bárdos Bence vágta ki a gólvonalról, míg Nemanja Andric löketét Molnár-Farkas Tamás tudta bravúrral védeni.

A második játékrészben a szolnokiak egy bátrabb futballal rukkoltak elő, így sokkal lüktetőbb, kiegyenlítettebb mérkőzés alakult ki, bár kapuk keveset forogtak veszélyben. Az utolsó percekben a kaposváriak már minden erejükkel azon voltak, hogy otthon tartsák a három pontot. Ez sikerült is nekik, s összességében teljesen megérdemelten ünnepelhették szezonbeli első hazai sikerüket.

Kaposvári Rákóczi FC–Szolnoki MÁV FC 1–0 (1–0)

Kaposvár, Rákóczi-stadion, 500 néző. V.: Nagy N. (Király Zs., Márkus P.).

Kaposvári Rákóczi FC: Pogacsics – Vachtler, Nagy T., Varjas Z., Hadaró – Gál – Szabó B., Szakály A. (Szabó B., 92. p.), Balázs Zs. (Ur, 58. p.), Andric (Erdei, 78. p.) – Szarka. Vezetőedző: Várhidi Péter.

Szolnoki MÁV FC: Molnár-Farkas – Tisza, Horgosi, Szekszárdi – Tajti B., Kónya, Tóth B. (Rokszin, 63. p.), Berdó (Szabó B., 83. p.), Bárdos – Kurdics (Kotula, 63. p.), Novák. Edző: Romanek János.

Gólszerző: Balázs Zs. (23. p.)

Kiállítva: Kónya (91. p.)

Sárga lap: Szabó B. (89. p.), illetve Tisza (38. p.), Szekszárdi (41. p.), Kónya (49. p.), Tajti B. (90. p.).