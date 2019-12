Első hellyel lepték meg a szurkolóikat a kaposi lányok

Folyamatosan érkeztek a szurkolók a nyílt edzésre, s jó pár helyet megtöltöttek a régi körcsarnokban, aztán jöttek a főszereplők, akiket vastaps fogadta, csak úgy mint a mérkőzéseken.

Kiválóan szerepel a női röplabda Extraligában az 1. MCM-Diamant Kaposvár együttese, hiszen vezeti a bajnokságot. A somogyi lányok hétről hétre bizonyítják, hogy ott van a helyük a legjobbak között, s ezt a szurkolók is látják és ennek megfelelően egyre többen járnak ki a mérkőzésekre, sőt egyre többen kísérik el őket idegenbe és egyre hangosabbak is, a klub pedig hálás a buzdításért. Ezért közös karácsony-várást és nyílt edzés szerveznek a köszönetük jeléül.

– A 2019-es évben is szerettük volna kiszolgálni egyre gyarapodó közönségünket és szurkolótáborunkat – mondta Orosz Ferenc, az 1. MCM-Diamant Kaposvár ügyvezető-elnöke amolyan megnyitásként.

– Úgy érezzük, ez sikerült, hiszen a tavasszal elért ötödik helyezésünknek köszönhetően feljutottunk az Extraligába, és történetünk során először a nemzetközi kupaindulás jogát is megszereztük. Jelenleg a tabella élén állunk, ennél szebb ajándékot nem is kaphattunk volna a lányoktól a karácsonyi ünnepekre. Ezúton is szeretnénk megköszönni a kaposvári sportbarátoknak, hogy támogatják, buzdítják a csapatot, mi pedig minél több területen szeretnénk ezt „visszaadni”„, a korábbinál magasabb színvonalon. Szeptemberben bevezettük a Törzsszurkolói Klubkártyát, és leglelkesebb drukkereinket az év végére egy egyedi pólóval ajándékoztuk meg. Internetes közösségi oldalunk a magyar női röplabdasportban a Békéscsaba mögött a második legnépszerűbb, és jól tudjuk, hogy napjainkban a pályán elért eredmények mellett fontos a sportbarátok széles körű tájékoztatása, információkkal való ellátása. A Diamant-lányok a jövőben is szívesen részt vesznek majd minden olyan eseményen, ami az egészséges életmódot, a környezet védelmét és Kaposvár városát népszerűsítik, és bízunk benne, hogy minél több sportbaráttal találkozhatunk majd ezeken a rendezvényeken és természetesen a Kaposvár Arénában is.

Sasa Nedeljkovic vezetőedző beszéde után aztán már labdáé a főszerep, a szurkolók pedig élesben láthatják, milyen tréninget vezényel az elhivatottságáról és röplabda-szeretetéről híres szabadkai mester.