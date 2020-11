Első idegenbeli győzelmét aratta a KVK

Sorozatban a harmadik győzelmét aratta a Kaposvári VK, amely a Tatabánya otthonában tudott nyerni az E.ON férfi vízilabda OB I. kilencedik fordulójából elhalasztott mérkőzésen.

Két győzelem után utazott el Tatabányára a Kaposvári VK együttese, amely a harmadik siker reményében ugrott medencébe a bányászvárosban. A somogyiak jól is kezdték a mérkőzést, de a hazaiak remekül védekeztek, s csak a negyed végére tudott előnybe kerülni a somogyi gárda. Erre azonban korábban is megvolt a lehetősége, de Juhász-Szelei Norbert büntetőt rontott, így majdnem hat percet kellett várni az első találatra. Ekkor Vékony Ákos talált be emberelőnyből, majd egy újabb emberfórt követően Juhász-Szelei Norbert volt eredményes. A második negyed sem hozott sok gólt, de személyi hibákban bővelkedett, ráadásul Kakstedter Bendegúzt végleg cserével ki is állították a játékvezetők.

A fordulás után Kovács Olivér és Mijic Dávid akciógóljaival megnyugtató fölénybe került a Kaposvár, még úgy is, hogy Vindisch Ferenc sem tudta büntetőből bevenni Barabás Botond kapuját. A harmadik ötméteres viszont már utat talált a tatabányai kapuba, ezzel pedig már néggyel vezettek a somogyi pólósok. Az utolsó felvonásban azonban feljöttek egyre a hazaiak, így bőven akadt izgalom a meccs végére. A KVK azonban bizonyította, hogy jobb csapat, s begyűjtötte első idegenbeli sikerét.

Tatabánya VSE–Kaposvári VK 6–7 (0–2, 1–1, 2–4, 3–0)

Tatabánya. Vezette: Marnitz, Várkonyi.

Tatabánya VSE: Barabás – Mladoniczky, Keresztúri, Szőke (1), Márkus (2), Blank (2), Máthé. Csere: Polovic, Nagy N., Korbán, Vad (1), Tanczer, Vezetőedző: Zantleitner Tamás.

Kaposvári VK: Csiszár – Langiewicz, Dobos D., Mijic (3), Vindisch, Juhász-Szelei (1), Horváth Á. Csere: Kakstedter, Kovács O. (2), Vékony (1). Vezetőedző: Surányi László.

Gól emberelőnyből: 10/4, illetve 13/3.

Gól ötméteresből: –, illetve 3/1.

Kiállítva, végleg cserével: Kakstedter.

Kipontozódott: Mladoniczky, Keresztúri, Tanczer illetve Horváth Á.