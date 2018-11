Első idegenbeli győzelmét aratta a Siófok

Mosonmagyaróváron nyert a BFC Siófok, melynek nyolcadik idegenbeli találkozóján ez volt az első győzelme. A tópartiak nagyon fontos sikert arattak egy igazi alsóházi rangadón.

Nem volt könnyű mérkőzés, hisz döntetlennél Molnár Péternek két ziccert is fognia kellett, de összességében megérdemelt balatoni siker született. A vendégek Fehér Zsolt fejesével szereztek vezetést Medgyes szabadrúgása után, amikor egy gyorsan elvégzett bedobásba ütött bele Darázs, hogy megakadályozza azt; kapott érte egy sárgát, csapata pedig egy gólt. Fehérek utoljára öt éve, 2013 novemberében szerzett gól, érdekesség, hogy akkor is siófoki szenekben. Azt a Vasas elleni találkozót meg is nyerte a Siófok.

A fordulás után szinte azonnal, a semmiből egyenlítettek az addig helyzetbe sem kerülő házigazdák, ami más menetbe terelte a találkozót. Sőt, ha Molnár nem fogja meg előbb Czár ziccerét, vagy Bartosét, bizony talán az egész mérkőzés másképp alakul… Igaz, Medgyes is kialakított egy óriási lehetőséget Eleknek, ám a támadó kapuba tartó labdáját blokkolták a védők. Az első félidei helyzet nélküli meccsből a másodikra nagy adok–kapott lett, sok párharccal, küzdelemmel.

Az újabb vezetést Bolla egyéni megoldása hozta meg, aki jobbról befele vezetve a labdát ballal kilőtte a jobb alsót. Remek megoldás volt – az Elekkel ütköző, majd lecserélt Somogyit váltó, korábban Siófokon is védő – Heinrich Márk tehetetlen volt. A fiatal labdarúgótól ez már a harmadik volt a bajnokságban! A három pont sorsát végül Elek döntötte el, aki az ellene megítélt büntetőt értékesítette magabiztosan.

A három gólszerző és Molnár kapus mellett ki kell emelni Medgyes és Csilus játékát, akik csapatuk talán legjobbjai voltak, hatalmas mezőnymunkát végezve.

A hajárában próbálkoztak ugyan a házigazdák, lehetőségük is volt gólt szerezni, de Molnár, illetve agy alkalommal Fehér is nagyot mentett. Nagyon fontos siker volt, az első idegenbeli ráadásul három rúgott góllal. Ennyit utoljára áprilisban rúgtak otthon a kieső Szolnoknak, idegenben pedig 2016 novemberében a szintén kieső SZEOL otthonában.

Credobus Mosonmagyaróvár–BFC Siófok 1–3 (0–1)

Mosonmagyaróvár, Wittmann Antal park, 300 néző. Vezette: Kovács Gábor Péter (Kóbor Péter, Aradi József)

Credobus Mosonmagyaróvár: Somogyi (Heinrich – 64.p.) – Kovács B., Vágó, Forgács, Darázs – Zsirai – Jelena, Bakos B., Czár, Winkler (Katona K. – 76.p.) – Szabó V. (Bartos – 60.p.). Megbízott edző: Takács Gábor.

BFC Siófok: Molnár P. – Bolla, Fehér Zs., Gál M., Nemes – Csilus T., Réti – Szilágyi P. (Lorentz – 76.p.), Medgyes, Balogh B. (Zamostny – 46.p.) – Elek B. (György N. – 93.p.). Megbízott edző: Mihalecz István.

Gólszerző: Fehér Zs. (30.p.), Jelena (47.p.), Bolla (73.p.), Elek B. (78.p. – tizenegyesből).