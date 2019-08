Első sikeréért indul harcba a BFC Siófok az új idényben

A nyitó fordulóban, hazai pályán meglepetésre a balmazi fiatalokkal csak döntetlent játszó BFC Siófok az elmúlt szezonban még élvonalbeli Szombathelyi Haladás otthonában lép pályára hétközi bajnokin, szerdán, 19 órakor.

Csalódást keltő volt ez a döntetlen, hisz remek formában zárta az előző szezont a Siófok, mely Márton edzővel utolsó kilenc meccsen 19 pontot gyűjtött 23 rúgott góllal. Miután a csapat gerince együtt maradt, a döntetlennél jobb kezdésben lehetett reménykedni egy, a létezéséért küzdő klub fiataljai ellen. Azért is fontos lett volna a siker, mert ezúttal a másodosztály egyik legjobbjának vendégei lesznek, akik ráadásul két nappal többet készülhettek.

Más szempontból viszont könnyebb mérkőzés lesz a legutóbbinál, hisz nem egy védekezésre berendezkedett csapat lesz az ellenfelük, ráadásul az eltiltott Izing is Gál István edző rendelkezésre állhat. Ez, látva a balatoniak balmaziak elleni védekezését jó hír, mert az bizony hagyott kívánnivalót maga után. Bizonyára ez a mérkőzés is hordozott tanulságokat a tréner számára, melyen a kötelező kettő helyett három fiatal is lehetőséget kapott tőle a kezdőben. A szombathelyi jó eredményhez elengedhetetlenek az átlag felett egyéni teljesítmények, elsősorban azoktól, akik már a legutóbbi szezon végén is megmutatták, mire képesek.