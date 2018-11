Elszúrta a hazai nyitányt a Kaposvári VK

Hat idegenben vívott tétmeccs után mutatkozott be szurkolóinak a Kaposvári VK, ám nem sikerült a hazai bajnoki premier; a Debreceni VSE végig vezetve magabiztosan nyert.

Kaposvári VK–Debreceni VSE 8–11 (1–2, 2–4, 2–3, 3–2)

Kaposvár, 200 néző. V.: Németh A., Homonnai.

A jelek szerint a kaposvári publikum már nagyon ki volt éhezve a pólóra, lévén remek hangulat fogadta a két együttest. Rosszul kezdődött a késői hazai bajnoki nyitány: a Debrecen két góljára csak Vindisch Ferenc tudott válaszolni az első etap vége felé. A folytatásban is idegesen, kapkodva és fegyelmezetlenül játszotta Kaposvári VK; Fortuna is elpártolt mellőlük, ráadásul a reklamáló Vindisch Ferencet kiállította Németh András sípmester. Krémer Balázs jó szokáshoz híven hiába mutatott be a kapuban több bravúrt, még így is tovább hízott a vendégek előnye.

Szünet után úgy tűnt, hogy teljesen szétesett a Kaposvári VK játéka; mindezt csak tetézte, hogy a kapufa is ellenünk dolgozott. A harmadik etap is a debrecenieké lett még annak ellenére is, hogy ezt a negyedet két hálószaggató Sántavy-gól zárta. A negyedik, utolsó felvonásban aztán mindent egy lapra tett fel a több sebből is vérző Kaposvári VK, s úgy tűnt, hogy az amúgy lelkes és hálás publikum kisebb csodát lát(hat). A tetemes, négy gólos debreceni előny egyre apadt, ám a jelek szerint a felzárkózás felőrölte a hazaiak erejét. A meccs végére még maradt két debreceni gól, amellyel bebiztosították a győzelmüket.

Kaposvári VK: Krémer – Giga (1), ifjabb Berta (1), Juhász-Szelei (1), Tóth K. (1), Vindisch (1), Telegdy (1). Csere: Nemes B. (kapus), Sántavy (2), Pataki, Lukács Á., Dobos D., Varga Zs. Vezetőedző: idősebb Berta József.

Debreceni VSE: Kósik – Kovács G. (2), Dőry (2), Smitula (1), Macsi P. (1), Durik, Vidovics. Csere: Fekete G. (3), Fejős (1), La Rosa (1), Oltean, Zsilák, Dienes. Vezetőedző: Miroslav Bajin.

Emberelőnyös helyzetből született gólok: 9/6, illetve 8/1.

Akciógólok: 2, illetve 10.

Ötméteresek: –, illetve –.

Kiállítva (piros lappal): Vindisch a 13. percben.

Idősebb Berta József: – Előrehozott karácsonnyal leptük meg a debrecenieket, gólokkal ajándékoztuk meg őket. Fegyelmezetlenek voltunk a medencében, így csakis saját magunkban kell keresni – és meg is találni – a hibá(in)kat.

Miroslav Bajin: – A ziccereink alapján már az első félidőben el kellett volna döntenünk a mérkőzés sorsát. Az utolsó negyedben volt egy holtpontunk, amikor a házigazda kaposváriak egy gólnyira felzárkóztak, de szerencsére ki tudtunk mászni belőle.