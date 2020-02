Elverte a Szeged a Kaposvári KK-t

Kétpontos vereséggel folytatta szereplését Szegeden a Kaposvári KK együttese az NB I./A csoportos férfikosárlabda-bajnokságban.

Naturtex SZTE-Szedeák–Kaposvári KK 84–82 (15–24, 24–20, 27–22, 18–16) Szeged, Újszegedi Sportcsarnok, 800 néző. Vezette: Tőzsér D., Pozsonyi L., Balogh Gy. Naturtex SZTE-Szedeák: Curry (24/12), Kovács A. (9/3), Scott (13/3), Krapic (11), Asbury (22). Csere: Olasz (-), Kerpel-Fronius B. (2), Mayer (-), Kerpel-Fronius B. (3/3). Vezetőedző: Andjelko Mandics. Edző: Kiss Zsolt. Kaposvári KK: Davis (14/6), Norfleet (19/15), Baki (-), Hendlein (10), Dramicsanyin (17/6). Csere: Lalic (10), Csakarevics (3), Krnjajszki (9/3). Vezetőedző: Fekete Ádám. Edző: Filipovics Gordan. Az eredmény alakulása: 2. perc: 3–5, 7. perc: 13–14, 14. perc: 21–34, 17. perc: 29–41, 22. perc: 41–49, 27. perc: 61–57, 32. perc: 66–69, 37. perc: 74–75. Kipontozódott: Asbury (a 40. percben). Jók: Curry, Asbury, Kovács A., illetve Hendlein, Dramicsanyin.

Mindkét együttes számára létfontosságú meccsel folytatódott az NB I./A csoportos férfikosárlabda-bajnokság alapszakasza. A huszonkettedik fordulóból előrehozott találkozón a szegedieknél Duran Scott, míg a kaposváriaknál Marko Csakarevics mutatkozott be. A kaposváriakat ezúttal is a helyszínen biztatta a Somogyi Bicskások szurkolói csoport küldöttsége.

Eleinte felváltva estek a kosarak, egyik csapat sem tudott előnyt kicsikarni. A vendégek gyors akciókkal próbáltak könnyű pontokat elérni, az ötödik percben pedig a csereként érkező Csakarevics is megszerezte első kaposvári találatát. Védekezésben azért akadtak gondok, így nem sikerült elszakadni a szegediektől. Egészen a negyed végéig, amikor Dramicsanyin lépett elő főszereplővé és két triplával 15–24-re alakította a játékrész végeredményét. A folytatásban feljavult a somogyiak védekezése és négy perc alatt csak hat pontot engedélyeztek a Szegednek Hendleinék. Curry révén zárkózott tíz pont közelébe a hazai alakulat, de Lalic és Norfleet a legjobbkor talált be újra. A 16. percben Szekulovics edző kért időt 26–41-nél, és egy 5–0-ás szakasszal közelített is a Tisza-parti együttes. Teljesen szétesett a kaposváriak játéka az utolsó percekre, így a korábbi tíz pont feletti előny csupán öt egységnyire olvadt. A nagyszünetet követően Hendlein és Norfleet találataival sikerült kissé ellépni, de a sok eladott labda és figyelmetlenség miatt ezúttal sem alakult ki nagyobb előny. A Szeged Curry duplájával egyenlített 51–51-nél, ekkor már Ivkovics is megállíttatta a játékot. Nagyon kellett Lalic 2+1-es akciója, hogy ne húzzon el a hazai alakulat, és a negyed végjátékában Davis egyenlített 66–66-ra. Norfleet triplájával és Hendlein ziccerével rajtolt a Kaposvár, a záró szakaszban. A hazaiak csak négy perc elteltével tudtak büntetőből pontot szerezni. Dramicsanyin két távolit is elhibázott, az ellenakciókból pedig eredményes volt a Szeged. Ivkovics újabb időkérése után 74–75-ről indult az utolsó három és fél perc. Az újabb somogyi eladott labdák és a védekezésben elkövetett hibák miatt a hazaiak kerültek előnyösebb helyzetbe és hiába szerzett még újabb találatokat a vendégcsapat végül 84–82-re a szegediek nyerték meg a mérkőzést.