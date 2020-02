Elveszett a Rákóczi a sűrű ködben

Diósgyőrben lépett pályára a Kaposvári Rákóczi FC az OTP Bank Liga NB I. 18. fordulójában. A somogyi zöld-fehérek két perc alatt két gólt kaptak az első félidőben, aminek köszönhetően vereséggel kezdték a februári meccsdömpinget.

Sűrű köd fogadta a kaposváriakat a borsodi városban, amely már egy órával a mérkőzés előtt elfoglalta a helyét az igen impozáns DVTK Stadionban. A nem túl ideális látási viszonyok ellenére is mindkét csapat támadólag lépett fel, s próbálta ráerőltetni akaratát a másikra. Ez negyed óra játékot követően a hazaiaknak sikerült, akik egyre többször kerültek a Rákóczi védelme mögé a széleken. Sőt, egy szöglet után Dusan Brkovic fejesével veszélyeztették is Pogacsics Krisztián kapuját, de ekkor még védeni tudott a hálóőr. A következő Márkvárt Dávid sarokrúgás után viszont már a kapus is tehetetlen volt, hiszen Dusan Brkovic ekkor már nem hibázott, s a bal alsóba csúsztatott.

Két perc múlva érkezett az újabb hidegzuhany a kaposváriakra: a mérkőzések óta kiemelkedően teljesító Fodor Marcell rosszul mérte fel helyezkedését, s Tamás Márk bal oldali beadás után szögletre szeretett volna menteni, de ehelyett a saját kapujába passzolt. A sokk után több percnek is el kellett telnie, mire a Rákóczi magára talált, s helyzetet tudott kialakítani. Fodor Marcell hatalmas bedobása után Igor Tarasovs csúsztatta a labdát a középen érkező Szakály Attila elé, aki estében fölé lőtt. Majd Szakály Attila pörgette a labdát a tizenhatoson belülre betörő Ádám Martin elé, aki szintén estében próbálta meg elgurítani Branislav Danilovic mellett a játékszert, de a kapus leért a sarokra, s védeni tudott. A két nagy vendég lehetőség között Kiss Tamás növelhette volna a DVTK előnyét, aki a félpályánál lerázta magáról Nagy Jánost, s egyedül tört kapura, de pont Pogacsics Krisztián kezébe lőtt.

A második félidőre a jobb oldali védő, Vachtler Csaba helyett egy támadót, Zsiga Ervint dobta harcba a Rákóczi szakmai stábja. A kétcsatárra való átállás gyorsan meghozhatta volna a gyümölcsét, hiszen Balázs Zsolt lefejlet labdájára Ádám Martin érkezett, aki tizennégy méterről szinte kirúgta a stadionból a játékszert. A folytatásban újabb két támadót, Antun Palicot és Dinko Treboticot is pályára küldte Disztl László és Waltner Róbert. Ennek köszönhetően élénkebb lett a vendégek támadójátéka, de hátul még sebezhetőbbé váltak. Ezt azonban nem tudták kihasználni a kontrákra építő hazaiak, igaz a Rákóczi meddő mezőnyfölénye sem eredményezett igazán nagy gólszerzési lehetőségeket.

A kaposváriak számára nem indult jól a februári meccsdömping, hiszen vereséget szenvedett a DVTK ellen. A szomorkodásra azonban nincs idő, hiszen szerdán már a Paksi FC elleni hatpontos bajnoki vár a Rákóczira.

Diósgyőri VTK–Kaposvári Rákóczi FC 2–0 (2–0)

Miskolc, DVTK Stadion, 3702 néző. V.: Solymosi (Albert I., Becséri G.).

DVTK: Danilovic – Shestakov (Vági A., 37. p.), Polgár K., Brkovic, Tamás M. – Márkvárt, Iszlai – Hasani, Rui Pedro (Egerszegi T., 81. p.), Kiss T. (Cortes, 67. p.) – Ivanovski. Vezetőedző: Feczkó Tamás.

Kaposvári Rákóczi FC: Pogacsics – Vachtler (Zsiga E., a szünetben), Hegedűs D., Tarasovs, Fodor M. – Nagy J., Yakymiv (Trebotic, 69. p.) – Balázs Zs., Szakály A., Nagy R. – Ádám M. (Palic, 63. p.). Vezetőedző: Disztl László.

Gólszerzők: Brkovic (20. p.), Fodor M. (22. p. – öngól).

Sárga lap: Kiss T. (64. p.), illetve Fodor M. (8. p.), Yakymiv (32. p.), Ádám M. (46. p.), Trebotic (70. p.).