Elvitte a pontokat az éllovas DVSC

A listavezető Debreceni VSC együttesét fogadta a Kaposvári Rákóczi FC a labdarúgó Merkantil Bank Liga NB II. kilencedik, hétközi játéknapján. A somogyiak nem tudták felvenni a versenyt a nagyon erős kerettel rendelkező hajdúságiakkal, akik megérdemelten gyűjtötték be a három bajnoki pontot.

Hatalmas melegben futottak ki a pályára a csapatok, ez azonban egy cseppent sem zavarta a játékosokat, akik így is nagy elánnal küzdöttek az első percekben. A somogyiak már az ellenfél térfelén próbáltak labdát szerezni, ez pedig meglepte a Lokit, amely a koronavírus-fertőzött labdarúgók hiányában is egy erős csapattal kezdett. A hazaiak bár a meccs első periódusában a DVSC fölé tudtak nőni, de ez nem tartott sokáig, főleg a hibák és Bárány Donát miatt. A fiatal támadóval nem igazán tudtak mit kezdeni a kaposváriak. A húsz éves játékos ugyanis tíz perc leforgása alatt akár mesterhármast is szerezhetett volna. Előbb Bódi Ádám oldalszabadrúgása után tudott helyzetbe kerülni, de ekkor még hat méterről csúnyán célt tévesztett. Pár perc múlva viszont már nem tette meg ezt a szívességet, s Varga József centerezését követően öt méterről a bal alsóba gurította a Loki vezető gólját. Három perccel később pedig egy nagyjából hatvan méteres szóló után, a tizenhatos vonaláról lőtt a lécre. A kaposváriakat egy kicsit megfogta a hátrány, de Pogacsics Krisztián tartotta a lelket társaiban, hiszen két igen veszélyes Bódi Ádám lövésnél is bravúrral tudott hárítani. A Rákóczi a szünet előtti percekben tért magához, s ekkor becsülettel próbálkozott, de csak helyzetekig jutott.

A második játékrészben elején Pogacsics Krisztián egy újabb két hatalmas bravúrt mutatott be, előbb Varga József fejesét tessékelte ki a jobb felsőből, majd – a csereként pályára lépő, legutóbb a Rákóczinál kölcsönben szereplő – Bévárdi Zsombor tizennégy méteres lövését a bal alsóból. Az utolsó húsz percbe lépve azonban már Pogacsics is tehetetlen volt, hiszen kétszer is mattolták őt. Először Ferenczi János beadását tudta kapásból, öt méterről a jobb alsóba lőni Bévárdi Zsombor, majd tíz perccel később Bárány Donát egy csel után, nagy erővel vágta a labdát a léc alá. A két vendégól között sikerül szépíteni a Rákóczinak, hiszen Balázs Zsolt szögletét Szarka Ákos csúsztatta a kapuba. Ez azonban csak szépségtapasz volt, hiszen nem volt benne a levegőben a somogyi zöld-fehérek egyenlítése.