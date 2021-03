Emelt fővel búcsúzhattak Európától a kaposváriak

Kaposváron is legyőzte az Alba Blaj az 1. MCM-Diamant KNRC együttesét, így a román csapat kettős győzelemmel jutott be a női Challenge-kupa döntőjébe.

Nem várt könnyű feladat az 1. MCM-Diamant Kaposvár együttesére a női röplabda Challenge-kupa elődöntőjében, hiszen az a CSM Volei Alba Blaj várt a csapatra, mely 2018-ban Bajnokok Ligája-, 2019-ben pedig CEV-kupa döntőt játszott. A románok 2011 óta íródott történelmük során ötször nyertek bajnokságot és háromszor kupát, így nem vitás Európa-szerte is magasan jegyzett az együttes, mely a fináléba jutásért játszott párharc első felvonását magabiztosan, 3–0-ra nyerte meg Marosvásárhelyen a somogyiak ellen. Már akkor lenyilatkozta az edzőjük és egyik kulcsjátékosuk, Ioana Baciu, hogy meg akarják nyerni a kiírást, s nem csak két győztes szettért jönnek Magyarországra. De a kaposváriakat is fűtötte a bizonyítási vágy, hiszen meg akarták mutatni, sokkal többre képesek annál, mint amit az első meccsen mutattak. Nehéz, de nem lehetetlen feladat előtt álltak, hiszen csak aranyszettben juthattak volna tovább úgy, hogy négy játszmát nyernek, míg riválisuk csak egyet. Már a találkozó előtt biztosak lehettünk abban, hogy Király-Tálas Zsuzsannáék mindent meg fognak tenni azért, hogy a lehető legjobb eredményt érjék el a balázsfalvaiak ellen.

A hazaiaknál mindenki egészséges volt, így a lehető legerősebb játékoskerettel vághattak neki a nagy ütközetnek, a Kaposvár Aréna nyolc munkatársa pedig lerakta a taraflexet a játéktérre, így minden adott volt ahhoz, hogy egy jó összecsapást játszanak egymással a felek.

Álomszerűen kezdte a találkozót a házigazda, mely 4–0-ra elhúzott, így időt kellett kérnie a vendégek szakvezetőjének, de ez sem szegte a somogyi lányok kedvét, akik óriási tűzzel játszottak. Szigorított védekezésén a román alakulat, mely 12–12-nél utolérte riválisát, sőt a vezetést is átvette. Ám ezután ismét fordult a kocka, Olena Kharchenko vezetésével fordítottak a magyarok és ha egy-ként ponttal is, de vezettek. A hajrához is kart karba öltve érkezett a két gárda, a végét azonban Kliszuráék bírták jobban, így bezsebelték első részsikerüket.

Már ez is óriási fegyverténynek számított, ám ennyivel nem elégedtek meg a Diamant röplabdázói, ugyanis ezt az etapot is hatalmas elánnal kezdték és hamar négypontos fórt építettek ki. Innentől azonban ritmust váltottak a balázsfalvaiak: sokkal pontosabban és erősebben nyitottak, valamint a védekezésük is jelentősen feljavult. Nedeljkovics mester kikérte mindkét idejét, ám ez sem zavarta meg a vendégeket. Az MCM becsületére legyen mondva egy pillanatig sem adta fel a küzdelmet, foggal, körömmel harcolt, de nem tudta ledolgozni a hátrányát. A játékrész krónikájához tartozik, hogy a Blaj liberóját, Popovicsot sérülés miatt le kellett cserélni, a helyét Spasenic vette át.

A harmadik játszma elejét is alaposan megnyomták a kaposváriak, de 7–2 után jött egy kisebb kihagyás, melyet azonnal kihasznált az Alba Blaj és eltüntette a hátrányát. Óriási csata zajlott a pályán, hiszen míg a Diamant azért hajtott, hogy maradjon esélye a fináléra, addig riválisa egy esetleges újabb részgyőzelemmel eldönthette volna a párharc sorsát. Az etap hajrájára 21–21-el fordult rá a két gárda, mindkét fél szettlabdához jutott, s a románok a másodikat értékesítették is és ezzel eldőlt, hogy ők jutnak a Challenge-kupa döntőjébe.

A negyedik, s mint utóbb kiderült utolsó, játszmában is becsülettel helyt álltak a Kliszuráék, akik mindent megtettek azért, hogy elérjék a rövidítést, ám ez sajnos nem jött össze. Így a románok kettős győzelemmel zárták le a párharcot.

Mindent elismerést megérdemelt a mérkőzés után az 1. MCM-Diamant KNRC, hiszen méltó ellenfele volt annak a balázsfalvi csodacsapatnak, mely négy év alatt már a harmadik aranymeccsére készülhet, hiszen a BL és a CEV-kupa után, az idén a harmadik számú európai kiírásban jutott el a legvégső összecsapásig. S ennek az egyletnek nehezítette meg alaposan a dolgát a Kaposvár Arénában a somogyi együttes.

Kaposvár–CSM Volei Alba Blaj 1–3 (23, -18, -25, -21)

Kaposvár Aréna, zárt kapuk mögött. V.: Nikolova (szerb), Brlas (horvát).

1. MCM-Diamant Kaposvár: Szűcs (5), Bodovics (7), Helics (12), Kliszura (18), Kharchenko (18), Király-Tálas (4). Csere: Szpin, Hegyi (liberók), Matics (5), Kump (-), Kalmár (-), Szedmák (1). Vezetőedző: Szasa Nedeljkovics.

CSM Volei Alba Blaj: Celic (12), Malkova (1), Antonijevic (2), Milenkovics (15), Aleksics (7), Baciu (24). Csere: Popovics, Spasenic (liberók), Scott (5), Rus (-), Kocics (3), Bleicher (2). Vezetőedző: Darko Zakocs.

Az eredmény alakulása

1. játszma: 2–0, 4–0, 6–1, 7–2, 8–6, 10–9, 11–11, 12–13, 15–14, 17–17, 19–18, 21–19, 22–20, 23–21, 25–23 – 26 perc.

2. játszma: 2–1, 4–2, 6–2, 7–4, 8–8, 9–10, 10–12, 11–14, 11–16, 13–17, 16–20, 18–23, 18–25 – 24 perc.

3. játszma: 2–1, 4–1, 7–5, 8–8, 11–11, 13–12, 14–14, 15–17, 18–20, 19–21, 21–21, 22–22, 23–23, 25–27 – 28 perc.

4. játszma: 1–2, 2–5, 3–7, 5–7, 6–10, 8–13, 10–14, 13–15, 17–17, 18–19, 19–21, 20–23, 21–25 – 24 perc.

A somogyiaknál az ukrán-azerbajdzsáni Olena Kharchenko és a szerb klasszis, Szara Kliszura is 18-18 pontig jutott. De hiba lenne csak őket kiemelni, hiszen az egész együttes jól teljesített a román sztárcsapat ellen. Király-Tálas remekül osztogatott, Szűcs és Helics is becsülettel termelte a pontokat. Bodovics a hálónál tette a dolgát, míg Szpin szorgosan gyűjtögette össze a labdákat. Akik pedig csereként érkeztek, ők is hozzátették a magukét.