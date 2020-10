Ennél több kell az SKC-tól

A kezdeti sikerek után a hónap végén egymást követte két olyan vereség, amely alapjaiban megváltoztatta a K&H női kézilabdaliga 2020/21-es szezonját az Siófok KC szempontjából.

Egy intenzív bajnoki rajton van túl a női kézilabda NB I.-ben a Siófok KC: 22 nap alatt hét tétmérkőzést játszottak. A balatoni együttes hivatalos honlapján, a siofokkc.hu-n összeszedte, mi történt szeptemberben.

Tóth Gabriella a Mosonmagyaróvár elleni edzőmérkőzésen térdsérülést szenvedett, meg kellett operálni, így számára a szeptember teljes egészében kimaradt, csakúgy, mint a keresztszalag-szakadás utáni rehabilitáció utolsó fázisát végző Mazák-Németh Csilla. Családi okok miatt az első fordulóktól távol maradt Laura van der Heijden, illetve lemaradt a rajtról kisebb sérülés miatt Simone Böhme és Andrea Kobetic is.

A 2020/21-es bajnoki szezont az Érd elleni sikerrel nyitották, Szombathelyen aztán már ott volt a pályán Kobetic és Böhme is, ketten 13 gólt jegyeztek azon az összecsapáson. A folytatásban előbb a DKKA, majd pár nappal később az Alba Fehérvár látogatott a Kiss Szilárd Sportcsarnokba, mindkét meccs somogyi győzelemmel ért véget. Sajnos mindkét rivális pihentette több kulcsemberét, így a mérkőzések hőfoka és sportértéke is hagyott némi kívánnivalót maga mögött. A Győr elleni főpróbát Balatonbogláron abszolválták, az újonc Boglári Akadémia-SZISE csapatát is megverte a balatoni együttes.

– Az ETO viszont pontot tett a klub történetének leghosszabb győzelmi sorozatára – írta honlapján a Siófok KC. – A mérkőzést megelőzően, bár voltak intő jelek mind támadásban, mind pedig védekezésben, de ilyen különbségre és szétesésre aligha számított bárki is. A gödör pedig mélyebb volt, mint gondoltuk, a Debrecenben mutatott játék és a vele párosuló vereség túlment egy bizonyos határon.

– Csalódásként éltük meg ezt a hónapot, hiába pozitív a mérlegünk, hat mérkőzést mindenféleképpen meg akartunk nyerni, és a Győr ellen is ennél szorosabb eredményre számítottunk – nyilatkozta Bent Dahl vezetőedző. – Nem volt egyszerű a felkészülési időszak, mert a játékosaink teljesen más helyekről érkeztek vissza, mindenkire más szabályok vonatkoztak a karantén alatt, és mindenki teljesen más szinten volt. Az első hat hét arról szólt, hogy a játékosokat megpróbáltuk egy szintre hozni. Ezáltal kevesebbet tudtunk a klasszikus értelemben vett kézilabdával foglalkozni.

A bajnokság kezdete után, a kisebb csapatok ellen, már látszódott, nem gördülékeny a játékuk.

– A felkészülésünket az sem segítette – és ezzel minimális szinten sem szeretnék senkit kritizálni –, hogy a jelenlegi lebonyolítási rendszer által a kisebb csapatok pihentették ellenünk a kulcsembereiket, így nem tudtunk olyan hőfokú mérkőzéseket vívni, mint amire szükségünk lett volna – tette hozzá. – A Győr elleni mérkőzésbe például így csöppentünk bele, és ez a második félidőben ki is jött. Nem álltunk készen arra, hogy egy ilyen tudású egylet ellen hatvan percen keresztül azonos szinten kézilabdázzunk. A mérkőzést mindannyian nagy csalódásként éltük meg, ehhez hozzájöttek bizonyos külső körülmények, gondolok itt Laura van der Heijden, és Nerea Pena családi tragédiájára, vagy éppen az én személyes esetemre. Ez nem lehet kifogás, de egyértelműen hatással volt a csapatra, kihatott arra, hogy Debrecenben elfogadhatatlan eredményt értünk el. Ezekkel együtt sem szabadott volna kikapnunk, mert még mindig olyan játékosok voltak a pályán, akiknek ezt a feladatot meg kellett volna oldaniuk.

Bent Dahl hozzátette: Siófokon ennél sokkal, de sokkal több kell, ha valaki magára akarja ölteni a csapat mezét. Szerinte ugyanis lehetnek rossz formában, előfordulhat az is, hogy nem megy a kézilabda, de az elfogadhatatlan, ha a hozzáállás, a motiváltság és az elszántság nem ér el egy bizonyos szintet.

– Könnyen indult a bajnokság, nagyarányú győzelmeket arattunk – fogalmazott Such Nelli. – Az újratervezett menetrend miatt azonban sok mérkőzést kellett játszanunk, így kevesebb időnk volt edzeni a mérkőzések között. Próbáltunk a lehető legjobban felkészülni a Győr elleni összecsapásra, de ez nem volt egyszerű, hiszen több csapat is tartalékosan állt csak ki ellenünk. Hiányzott az a bizonyos hőfok, amit a kisalföldiek például a Bajnokok Ligájában megkaptak. Sajnálom azt a mérkőzést, hiszen egy félidőn át jól tartottuk magunkat, de a fordulás után teljesen szétestünk.

– Védekezésben korántsem tudtuk azt hozni, amit megbeszéltünk, támadásban pedig sablonossá váltunk, és sok ziccert rontottunk – mondta a jobbszélső. – Ennyi hibával nem lehet egy ilyen rangadót szorossá tenni. Ennél is fájóbb a Debrecen elleni vereség. Nem igazán tudom, mi történt velünk, és nem is szeretnék kifogásokat keresni. Az egész csapat nevében szeretnék elnézést kérni minden SKC-szurkolótól. A válogatott szünet jókor jött, rendet kell tennünk a fejekben, mindenkinek magába kell néznie, mert ennél sokkal többre vagyunk képesek. Ha ez sikerül, akkor újult erővel, visszanyerhetjük szurkolóink bizalmát.

Több nem várt tényező is hátráltatta a Siófok KC felkészülését

Elhalasztották a Fradi elleni meccset

Októberben öt bajnoki vár a Siófokra, több esetben is módosult a mérkőzések előzetesen tervezett játéknapja, illetve kezdési időpontja. A női kézilabdaliga küzdelmei az SKC számára október 14-től folytatódnak.

Október 14., szerda, 19 óra: MTK Budapest–Siófok KC; október október 17., szombat, 16 óra: Siófok KC–Váci NKSE; október 21., szerda, 18.30 óra: Mosonmagyaróvár–Siófok KC; október 24., szombat, 18 óra: Siófok KC–Kisvárda SE.

Az előzetes tervek szerint október 11-én lett volna esedékes az FTC-Rail Cargo Hungaria elleni hazai mérkőzés, ám a 8. forduló rangadója elmarad.