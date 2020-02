Érmek, videók mesélnek Kolonics György életéről

Kolonics, a Sportlegenda címmel nyílt kiállítás a tragikus hirtelenséggel elhunyt kétszeres olimpiai és tizenötszörös világbajnok kenus, Kolonics György emlékére a Kaposvár Arénában hétfő délután.

– Nagy megtiszteltetés, hogy a városba érkezett a kiállítás – mondta a Kolonics Alapítvány által gondozott tárlat megnyitóján Borhi Zsombor kaposvári alpolgármester, aki korábban a kajaksport kiválósága volt, hiszen többek között nyert egy Európa- és két világbajnokságot. – Kolo egy fantasztikus személyiség volt, akit bárki elé oda lehet állítani példalépként. Nem volt olyan ember a kajak-kenu társadalomban, aki ne szerette volna, az eredményei pedig önmagukért beszélnek, szinte megismételhetetlen az, amit elért. Eltökélt, szorgalmas volt, de szerény tudott maradni, s amellett, hogy óriási küzdő volt, kívülről úgy tűnt, könnyedén versenyzett, szinte zenélt alatta a hajó.

Borhi Zsombor több személyes történetet is megosztott, hiszen egy idős Kolonics Györggyel és együtt kerültek be a válogatottba is.

A kiállítás látogatása előzetes regisztrációhoz kötött, a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola központi telefonszámán lehet bejelentkezni, a tárlat február 28-áig tekinthető meg.

Értéket közvetített

– Hiszünk benne, hogy Kolonics György olyan fantasztikus és valós értékeket közvetített, melyek, főleg a mai rohanó világban, fontosak – emelte ki Schmidt Gábor, a Magyar Kajak-Kenu Szövetség elnöke. – Egyre többen csatlakoznak hozzánk, hiszen egyre többen választják a kajak-kenut. Mi azt szeretnénk elérni, hogy a közösségünk tagjai képviseljék és vigyék tovább azokat az értékeket, melyeket Koli képviselt. Szerencsére a kormány, az önkormányzatok, mint például a kaposvári is, a sport mellett áll, mindenkit ösztönöznek a mozgásra, s ez nemcsak a versenysportra, hanem a mindennapi testmozgásra is igaz.

Faludy András, a Kaposvári Vízügyi SC vezetőedzője, az MKKSZ versenysport bizottságának elnöke megköszönte az alapítványnak a lehetőséget, illetve a városnak is, hogy a rendezvény mellé állt. – Kajakosként feltűnt, milyen könnyedén evez, kiderült, ez annak volt köszönhető, hogy szerette azt, amit csinált – emlékezett vissza. – Ez lényeges, hiszen, ha valaki szívvel-lélekkel sportol, az megkétszerezi az erőt.