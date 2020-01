Érvényesítené a papírformát az MTK ellen a Kaposvár

Idegenbeli fellépés vár a hétvégén az 1. MCM-Diamant Kaposvár Extraligás női röplabdacsapatára.

A bajnoki listavezető lányok szombaton 16 órakor a hatodik helyen álló MTK ellen lépnek pályára a budaörsi csarnokban. A papírforma somogyi sikert sejtet, de a győzelemhez az elejétől a végéig megfelelően kell majd összpontosítani.

A kaposvári lányok ugyan 3–1-re elvesztették az alaposan megerősített Békéscsaba elleni hazai rangadót, mégis az élen maradtak, ugyanis az UTE némi meglepetésre legyőzte a címvédő Vasas Óbuda gárdáját. A Diamant és a Nyíregyháza egyaránt 30 pontot gyűjtött az első 12 fordulóban, és ha a kaposváriak a hétvégén megszerzik a három pontot az MTK ellen, akkor már semmiképpen sem végezhetnek a másodiknál rosszabb pozícióban az alapszakasz második körének végén. A papírforma alapján össze is jöhet ez a diadal az MTK ellen, de a somogyiak háza táján jól tudják, hogy a tehetséges magyar fiatalokból álló és a közelmúltban egy amerikai centerrel kiegészült fővárosiakra bizony oda kell figyelni. A kék-fehérek már többször is borsot törtek a nagyok orra alá, és a pontvadászat elején még az újpestieket is felülmúlták. Egy biztos: Tálasék ezúttal is alaposan felkészültek a soros ellenfélből, és mindezt a pályán is szeretnék majd megmutatni.A Város Napján az Év sportolójának megválasztott Szerencsés-Miklai Zsanettet és társait ezúttal szurkolótábor is buzdítja majd.

A klubvezetés ugyanis arról tájékoztatott, hogy ismét összefogott egymással Kaposvár két élvonalbeli röplabdacsapata. Szombaton az 1. MCM-Diamant lányai 16 órakor az MTK ellen lépnek pályára Budaörsön, a Fino-fiúk pedig 19 órakor a Pénzügyőr otthonában játszanak rangadót. A két klub jóvoltából a törzsszurkolók külön-busszal jutnak majd el a két helyszínre, hogy buzdítsák a játékosokat a lelátóról. Ezúton is köszönik drukkereinknek, hogy eljönnek szurkolni, és a két csapat tagjai ígérik: meghálálják a bizalmat.