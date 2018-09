Esélyesként fogadja a Vácot a siófoki csapat

Az egy hazai győzelemmel és egy idegenbeli vereséggel rajtoló, a legutóbbi szezonban hatodik Vácot fogadja a Siófok KC a Kiss Szilárd Arénában szerdán 18.30 órakor. A találkozót az M4 élőben közvetíti.

A balatoniak a legutóbbi szezonban oda-vissza verték a piros-kékeket, a nyári szünet alatt pedig csak tovább nőtt a klub játékoskeret közti minőségi különbség, vagyis óriási meglepetés lenne, ha nem hazai siker születne. Elghaouit nem számolva tizenhárom légióst, illetve külföldi edzőt foglalkoztató siófokiak számára az igazi értékmérők ebben a szezonban a Győr, FTC, Érd elleni találkozók kell, hogy legyenek, illetve a nemzetközi kupában rendezett mérkőzések, hisz Európában is szeretnék megmutatni magukat. Miközben a balatoniak erősödtek a nyári szünet alatt, addig a vendégek megtartották ugyan négy légiósukat (Arenhart, De Souza, Jovetic, Radosavljevic) viszont elvesztették azt a Kovács Patríciát, aki a két klub legutóbbi siófoki bajnokiján hat gólt lőtt, mindegyiket akcióból.

Az érkezési oldalon ellenben – Ivánon (Eger) és Káldyn (Szent Isván SE) kívül – csak a tizenkilenc éves Szabó (NEKA) és tizennyolc éves Kuczora (Vasas) neve szerepel. Kuczora ifjúsági, Szabó junior válogatott, csak úgy, mint a keretükből Kácsor és Suba is az utóbbi tagja. Ha hozzátesszük, hogy Hámori és Helembai is csak huszonkettő, akkor elmondható, hogy szép jövő előtt áll a váci kézilabda, a meccset viszont ma rendezik.

Ráadásul Siófokon,az új Kiss Szilárd Arénában, melynek avatóján nyert ugyan a Dunaújváros, ám azóta a Kisvárda, a Vác, a Budaörs, a Vasas és legutóbb a Debrecen is elbukott ott. Az utóbbi már a szünetben tízgólos hátrányban volt, 20-25 perc után véget is ért az a bajnoki. A balatoniak nagyon jól védekeztek, az első félidőben hat gólt kaptak, de legutóbb Dunaújvárosban is csak négy (!) akciógólt engedélyeztek ellenfelüknek a második harminc percben. A váciak is erre a remek védekezésre számíthatnak kiváló kapusteljesítménnyel, hisz Solberg és Dedu is remek formában teljesít, támadásban pedig megállíthatatlannak tűnik a Kobetic, Nze Minko duó. A debrecenieknek tizennégy, az újvárosiaknak pedig tizenhat gólt szórtak ketten és akkor még nem beszéltünk Janjusevicről. Mindez nem sok jót ígér a váciaknak, akik a legutóbbi fordulóban Érden harminc kapott góllal zártak, ahhoz hogy legyen esélyük Siófokon védekezésben nagyot kelle(ene) javulniuk.