Esztendőzáró gurításon dőltek a tekebábuk

Tizenhárom csapat vett részt a hagyományos évbúcsúztató tekeversenyen, ahol nem a végeredmény, hanem a jó hangulat volt a fontos.

Immáron hagyománnyá vált, hogy sporttal köszönnek el az óévtől a somogyi megyeszékhelyen, s ez természetesen az idén sem maradhatott el. A szervezők a kaposvári sportegyesületeket hívtak meg a Sportos Évbúcsúztatóra. A rendezvénynek a kezdetekkor még az uszoda adott otthont, így vizes programok várták az érdeklődőket, ám az utóbbi esztendőkben átköltözött az esemény a szuperligás Közutasok Kaposvári TK Szántó utcai fellegvárába, így azóta tekében mérhetik össze tudásukat a sportolni vágyók.

Végül tizenhárom együttes állt dobóállásba: a Kaposvári Vízilabda Klub, a Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia, a Poledance, a polgármesteri hivatal, a Kaposvári Rákóczi FC, a Kaposvári Egyetem, a Textiles Modellező Klub, a Kaposvári Sportiskola, a Fino Kaposvár, a Donner Csásszárrét és a Kaposvári Kosárlabda Klub állított ki teljes csapatot. A Halássérült SE a Búzavirág SC-vel, a Kapos Dynamc pedig a Loco 4×4 gárdájával alkotott közös egyletet.

– Jó pár év kimaradt ugyan, de mindig szívesen jöttem a rendezvényre, hiszen bár mindenki más-más sportágat képvisel, de ismerjük egymást, sőt barátok is vagyunk – mondta Geiger András, a Fino Kaposvár SE elnökségi tagja, aki sokáig a rekordbajnok együttes oszlopos tagja volt. – Régebben nagy rivalizálás zajlott a csapatok között, de ma már tényleg arról szól, hogy érezzük jól magunkat. Eddigi legjobb eredményünk a második hely volt, mert a kosarasok mindig megelőztek minket.

– A kaposvári sportszervezeteket próbáljuk meg összefogni az évzáró tekeversennyel – mondta Péterné Szarka Klára Kaposvár sport referense. – A kiemelt egyesületektől komplett, hat sportolóból álló, csapatokat vártunk, míg a kisebbektől kettő-kettő indulót, s belőlük is újabb együtteseket alakítottunk ki. A csapatok kétszer hatvanat gurítottak és a legtöbb fát ütött gárda nyerte meg az erőpróbát és aki akarta, egyéniben is megmérethette magát. Az egyik cél, hogy találkozzanak egymással a csapatok, beszélgessenek, ismerjék meg jobban a másik felet, s örömmel láttuk, hogy az idén a kiemelt együttesek kimentek egymás mérkőzéseire is. Azaz láthattuk a vízilabdázókat és a röpiseket kosár-, illetve focimeccsen és fordítva is. Fontos az is, hogy jó hangulatú legyen a megméretés, s a tapasztalatok azt mutatták, ezt évről évre sikerül elérni.

Amíg elkészült a sorsolás, addig sem tétlenkedtek a csapatok, minden percet igyekeztek kihasználni, hogy tudásuk legjavát tudják nyújtani a kétszer hatvan dobás során. Mivel az idén tizenhárom együttes nevezett, így három körben zajlottak az összecsapások. Miután Péter Attila ismertette a szabályokat, s Péterné Szarka Klára megnyitotta a rendezvényt, kezdődhetett is a barátságos „ütközet”. Egy rövid éles bemelegítés után (minden játékos tízet-tízet dobhatott – a szerk.) aztán dobóállásba álltak a csapatok és elkezdődött a verseny. Miután egyre jobban játékba lendültek a játékosok, úgy jöttek az egyre jobb eredmények. Egy-egy tarolás után szinte felrobbant a csarnok, s a szervezők ismét megbizonyosodhattak arról, a rendezvény elérte a célját.