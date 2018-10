Európának is bemutatkozik Vácon Moen edző Siófokja

Indul a európai kaland; megkezdi szereplését az EHF Kupában a Siófok KC, mely a második kör odavágóján magyar riválisának, a Vácnak az otthonában lép pályára szombaton, 15.30 órakor. A találkozót a Spot1 TV élőben közvetíti, a visszavágót szeptember huszadikán rendezik Siófokon.

A balatoniak immár negyedszer indulnak a nemzetközi kupának, egyszer a KEK-ben és immár harmadszor a EHF sorozatnak, ám eddig nem sikerült maradandót alkotni. A legfájóbb a 2015/16-os EHF kupa szereplésük, melyben a portugál Alavarium kettős legyőzése után, a tizenhat közt a Dunaújvárossal szemben búcsúzni kényszerültek. Idegenben lőtt több góllal jutottak tovább a csak hazai játékosokkal felálló újvárosiak, ráadásul egy, tizenegy másodperccel a vége előtt befújt hetessel. A kohász aztán meg is nyerte a sorozatot úgy, hogy a döntőig egyetlen idegenbeli meccset játszott. Hatalmas lehetőség maradt tehát kihasználatlanul siófoki oldalon, leginkább az újvárosi második félidőnek köszönhetően, hisz Dalmose hét légióssal felálló együttese, úgy kapott ki öttel (19-24), hogy a szünetben még nála volt az előny (10-9).

A 2014/15-ös KEK szereplés is csalódást okozott, hisz ötgólos hazai siker után (25-20) rengetegen kísérték el a csapatot a Hypo elleni, bécsi visszavágóra, ám hiába volt a hazai pálya, a pocsék kezdéssel a remények már a találkozó elején elúsztak! A szünetben már kilenc volt közte az épp Siófokról igazolt Lénárttal felálló „félprofi” házigazdáknak, így a Matalurg kettős legyőzése után (62-31), a tizenhat közt búcsúra kényszerültek!

Az európai bemutatkozásuk egyébként a 2012/13-as szezonban volt, az orosz Asztrahanocska otthonában, ahol – 2300 kilométernyi utazás után – tizenhárommal kapott ki (41-28) Kiss Szilárd együttese. Ez el is döntötte a továbbjutást, igaz a visszavágónak volt azért olyan pontja, amikor egy találatnyira voltak a hátrány ledolgozásától, ám végül csak a kilencgólos siker jött össze (31-22).

Most azonban nagy lehetőség előtt a Siófok, bár most nehezebb a nemzetközi kupában maradandót alkotni a csoportok kialakításának köszönhetően, ám nekik nem lehetetlen, hisz ehhez most talán minden adott…

A bajnoki bemelegítés minden estre jól sikerült, fantasztikus volt az a védekezés, amit Moen edző tanítványai bemutattak Egerben, az Eszterházy SC otthonában! Történelmet írtak a tizenegy kapott góllal, ez a tízedik szezonjuk az élvonalban, ám ilyen kevés gólt még egy bajnokin sem kaptak. Sőt, más csapatok sem! Tizenkettő volt eddig a rekord, a DVSC és Győr kapott ennyit az MTK-tól (2015), illetve a Békéscsaba a Kiskunhalastól (2009)! Nem mindennapi teljesítmény tehát, amit Egerben produkáltak, igaz a második félidőben kapott négy gólnál akadtak, akik jobbra voltak képese, igaz nem sokan! A Fehérvár volt az egyik, mely a Budaörs otthonában három gólt engedélyezett csak a házigazdáknak az első félidőben 2015 szeptemberében, illetve a Békéscsaba csinálta meg még ezt a bravúrt, igaz hazai pályán a Kiskunhalas ellenében 2009 novemberében.

A védekezés pedig nagyon fontos lesz, hisz a magyar bajnokságban már találkozott a Vác a Siófokkal és az előbbi meglepetésre nyerni tudott, ráadásul 29 gólt dobva. Ez pedig nagyon sok, hisz a somogyiaké a legkevesebb gólt kapó klub hat forduló elteltével – a Váctól kapott 29 ellenére is – 20,8 kapott góllal átlagban. Remek teljesítmény, a Győr 25,8, a FTC pedig 22 gólt kapott eddig átlagban. Ha pedig jól védekeznek a somogyiak, nem lehet gond a Vác búcsúztatása az EHF kupából. A bajnoksággal ellentétben vélhetően ezúttal Moen edző a legjobb csapatát küldi harcba és nem ad egy félidőnyi előnyt ellenfelének. A balatoniak annak ellenére, hogy a bajnokin kikaptak, a második félidőben megmutatták, hogy lényegesen nagyobb játékerőt képviselnek ellenfelüknél, melyet akkor sok egyéb mellett a szerencse is segített a sikerhez. A meccs hőse Kuczora volt, aki csapata utolsó három találat szerezte, ám ezúttal sérülés miatt kihagyja a kupacsatát, ami szintén fontos lehet a továbbjutás szempontjából, hisz nem olyan hosszú a váci kispad, mint mondjuk a siófoki. Ráadásul a továbbjutás két meccsen dől el, ami még inkább az erősebb játékerőt képviselő együtteseknek kedvez. Ha egyen nem is, de két meccsen mindenképp ki kell jönnie annak a különbségnek, mely a két klub játékoskeretének minősége közt van.