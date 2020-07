Ezreket várnak a próbára

Az augusztus első napján esedékes hagyományos Balaton-átúszáson hétezer elszánt és bátor próbázóval számolnak a rendezők.

– Akkor úszunk augusztus első napján?

– Nagyon remélem… – kezdte Máth István, a rendező BSI (társ) ügyvezető-versenyigazgatója. – Napi kapcsolatban vagyunk a siófoki meteorolóigai obszervatóriummal, s most nagyon úgy tűnik, hogy meg tudjuk rendezni a hagyományos, sorrendben 38. Lidl Balaton-átúszást. A hétvégére jó, szélcsendes időt mondanak, a Balaton vízhőfoka pedig 25 fok lesz. Legalábbis a mostani állás szerint, de csütörtökön már végleg eldől minden.

– És ha mégsem tudják most szombaton megrendezni?

– Akkor ott van még a vasárnap, illetve a következő két hétvége, vagyis augusztus 8. és 9., illetve 15. és 16. (szombat, vasárnap).

– Hány próbázót várnak?

– Eddig nagyjából úgy öt és félezren előregisztráltak, hogy idén (is) indulnának. A legtöbben a klasszikus, azaz az 5,2 kilométeres Balaton-átúszást választják; eddig közel 700-an jelentkeztek a 2,6 km-es féltávra. Az mindenesetre biztos, hogy magyarok lesznek túlsúlyban; külföldi próbázók az óvintézkedések miatt lényegesen kevesebben lesznek. Az előregisztráció egyébként pénteken zárul majd. Én egyébként hétezer körüli próbázóra számítok.

– Már hagyomány, hogy a Lidl Balaton-átúszást a magyar válogatott nyílt vízi úszók kezdik.

– Az biztos, hogy nem tartják fel a mögöttük úszókat… Ugyanakkor nagyon készülnek rá, hiszen ez lesz az év első versenye számukra. A világ- és Európa-bajnok Rasovszky Kristóf a 38. Lidl Balaton-átúszást tartja például az év fő versenyének, s feltett szándéka, hogy megdöntse Pap Márk pályacsúcsát. Hasonló célokkal rajtol majd a világbajnoki ezüstérmes és Universiadét nyert Olasz Anna is, aki az egykori olimpiai aranyérmes Risztov Éva pályacsúcsát szeretné felülírni.

– A szervezők minden évben szolgálnak valami újdonsággal.

– Már korábban is felmerült, hogy legyen 2,6 km-es féltáv, most viszont a kialakult helyzet miatt döntenünk kellett. Az egész világot sújtó vírusjárvány miatt nem lehetett sportolni, hosszú ideig zárva voltak az uszodák; vagyis nem igazán lehetett rendesen felkészülni. Rájuk gondoltunk elsősorban a féltáv meghirdetésével. A 2,6 km-es táv nem Révfülöpről, hanem Balatonboglárról rajtol majd. A résztvevők beúsznak 1300 métert, majd egy bójánál visszafordulnak, s csatlakozva a klasszikus Balaton-átúszókhoz velük együtt azonos pályán érnek majd a célba.

– Az indulók nagy része amatőr sportoló, akik azt tartják szem előtt: győzd le önmagad! Am mindig feltűnnek a mezőnyben ismert arcok is.

– Többek között ott lesz Bérczes Edit világcsúcstartó, világ- és Európa-bajnok ultramaratoni futó, továbbá Bazsinka József, a Budapesti Fesztiválzenekar Liszt-díjas tubaművésze, valamint Fehér Dániel, a Kolibri Színház színésze is. De elindul a 66. életévét taposó Gurbán Béla is, aki eddig valamennyi Balaton-átúszást sikerrel teljesítette, s most 38. alkalommal vág majd neki a több mint öt kilométeres távnak.

– A Balaton-átúszás szervezői mindig is a biztonságot tartották a legfontosabbnak.

– A bátor és elszánt próbázókra a mintegy 130 vitorlásból és hét hajóból álló úszófolyosó ügyel majd, s mellettük a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság és a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának szakemberei is készenlétben állnak.

– Elkerülhetetlen a kérdés: mit tesznek annak érdekében, hogy az úszók minél nagyobb biztonságban érezzék magukat?

– Aki Révfülöpön belép a rajtterületre, arra mindenképpen hőmérőzés vár. A rajthelyen és a balatonboglári célban is bőséggel lesz fertőtlenítő, s folyamatosan mondjuk majd, hogy a próbázók tartsák be a kötelező másfél méteres távolságot.

– Magas szinten, igényesen és profi módon készül(t) fel a BSI a sorrendben 38. Lidl Balaton-átúszásra – fűzte hozzá tömören Szántó László, aki már a harmadik éve tanácsadóként szolgálja a Lidl Balaton-átúszást.