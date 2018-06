Ezüstöt szerzett a serdülő birkózó EB-n a kaposvári lány

Győr városa adott otthont az idei serdülő birkózó Európa-bajnokság küzdelmeinek. A korosztályos kontinensviadalon huszonnégy ország, százhetvennégy birkózója lépett szőnyegre. Köztük volt Fáth Laura, a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola fiatal birkózója is.

A 33 kilogrammosoknál érdekelt kaposvári versenyző súlycsoportjában tízen szálltak harcba a minél fényesebb érmekért. Fáth Laura a negyeddöntőben kapcsolódott be a küzdelmekbe. Első ellenfele a török Ersoy volt, akit 8-0-nál tussal múlt felül. Az elődöntő során az ugyancsak török Ozer következett. A remekül birkózó Fáth Laura ezúttal sem hagyott kétséget afelől, hogy ki a jobb és 5-1-nél újabb tus következett. Mindez azt is jelentette, hogy a magyar válogatott versenyzője készülhetett a kora esti döntőre. A súlycsoport fináléjában az az orosz Fedorcsenko várt rá, aki szintén két győzelmet aratva ért aranyközelbe.

A döntő óriási csatát hozott. A kaposvári birkózó négy percen át hajtotta orosz ellenfelét. Szeretett volna pontokat szerezni, ám orosz ellenfele többször is szőnyegre vitte két pontért, ő pedig egyet ért el. Fáth Laura ezek után a második helyen fejezte be az Európa-bajnokságot, ami élete első világversenye is volt egyben. A magyar serdülő válogatott tagjai közül egyedül a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola birkózója léphetett szőnyegre súlycsoportja döntőjében.

A Kaposvári Sportközpont és Sportiskola birkózóját Takács László vezetőedző, Kajtán László, valamint Kajtánné Tornai Hedvig edzők készítették fel.