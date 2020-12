Ezüsttel zárt Halmai Petra

Nagy csatákkal zárult szombaton a kaposvári Csik Ferenc Versenyuszodában a CXXII. Felnőtt Úszó Országos Bajnokság. A Kaposvári Sportközpont és Sportiskola úszója Halmai Petra ezúttal sem maradt érem nélkül, hiszen második lett az 50 méteres mellúszásban.

A keddtől-szombatig tartó maratoni versenysorozat záró napi programja az 1500 méteres női gyorsúszással kezdődött. Nem történt meglepetés, az előnyét fokozatosan növelő Késely Ajna magabiztosan gyűjtötte be újabb aranyérmét. A Kaposvári Sportközpont és Sportiskola fiatalja Boruzs Bianka az előző napi előfutamban volt érdekelt és idejével a tizennegyedik lett.

A 200 méteres gyorsúszásban az utolsó 50-re abszolút együtt fordult Németh Nándor és Milák Kristóf. Utóbbi robbantott – és főleg a délelőtti úszást tekintve – kiváló időeredménnyel nyerte a számot.

A 100 méteres női pillangóúszásban Sebestyén Dalma egy századdal megelőzte Verrasztó Evelynt.

Az 50 méteres férfi mellúszásban Szilágyi Csaba ért elsőként a célba. A hölgyeknél Halmai Petra és testvére Halmai Blanka is az A döntőbe szerepelt. A Kaposvári Sportközpont úszói közül a 100-os is nyerő Halmai Petra újabb ezüstéremmel folytatta szereplését, húga Blanka a nyolcadik lett. A számot Sztankovics Anna nyerte.

Az 50 méteres férfi hátúszásban Bohus Richárd hét századdal győzött és lett magyar bajnok. A nők leggyorsabb hátúszója 2020-ban Burián Katalin volt, aki 29 másodperc alatti idővel nyert aranyat.

A 100 méteres férfi pillangón a szinte percekkel korábban még a 200-as gyorson bajnoki címet nyerő Milák Kristóf óriási csatát vívott Kenderesi Tamással, Kós Huberttel, Verrasztó Dáviddal és Szabó Szebasztiánnal. Milák óriásit hajrázva bizonyította, hogy reményt keltő a formája és ezúttal is begyűjtötte az aranyérmet. A 200 méteres női gyorsúszásban az ob-n rendkívül sikeres Késely Ajna újabb első helyet könyvelhetett el. Szám szerint a negyediket.

A 800 méteres férfi gyorsúszásban féltávnál Gyurta Gergely, Kalmár Ákos, Rasovszky Kristóf volt a sorrend, végül a ritmust váltó Kalmár Ákos győzött. Az elsősorban uszonyos és búvárúszásban érdekelt Lengyeltóti Bence (1. MCM-Diamant Adorján SE, Kaposvár) az előző napi előfutamos idejével kilencedik lett.

A 4×100 méteres női vegyesúszásban Gyurinovics Fanna a Vasast jutatta bajnoki címhez a remek hajrájával. A nap és az országos bajnokság záró akkordja a férfiak 4×100 méteres váltószáma volt, melyet a BVSC-Zugló csapata nyert meg.

A Kaposvári Sportközpont és Sportiskola versenyzőit Virovecz Richárd vezetőedző, valamint Meiszterics László, Hajdu Sándor és Stoff Dóra edzők készítették fel. Halmai Petra amerikai edzője Dave Rollins.

– Először is köszönjük szépen Kaposvárnak és Szita Károly polgármesternek, hogy ezt a nagyszerű versenyt – mondta Wladár Sándor, a Magyar Úszó Szövetség (MUSZ) elnöke. – Két alkalommal, 1990-ben és 97-ben volt már arra példa, hogy téli időszakban rendezték az országos bajnokságot. A 2020-as esztendő sok veszteséget hozott az embereknek és az úszóknak is. Ez a verseny motiváció, ahol a szövetségnek nem lehetett más célja, mint megmutatni, hogy képesek vagyunk erre. Ami a délelőtti döntőket illeti, az edzőknek és az orvosi csapatnak is fel kell készülni az olimpiáig arra, hogy a formát és a bioritmust átállítsák a versenyzőknél. Összességében az országos bajnokságon a fiúk teljesítményével vagyok elégedettebb.

– Sajnos, a vírushelyzet miatt több úszónk sem tudott jelen lenni, mert van aki épp beteg, vagy karanténban van, s akadnak olyanok is , akik még nem kapták meg a sportorvosi engedélyüket, hogy folytathassák az edzéseket – mondta a zárást követően összegzésképp Virovecz Richárd, a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola vezetőedzője.

– Akik azonban itt voltak valamennyien remekül helytálltak. Halmai Petra teljesítménye önmagáért beszél. Mindenképp éremesélyesnek tartottuk őt, én titkon a két aranyban is reménykedtem. A 100 után a 200-on csak kevéssel maradt el az első helyezett vetélytársától, az 50-en úszott ezüstje azonban nagyon kellemes meglepetés volt. Az olimpiai B szintes idő természetesen új egyéni csúcs is volt. Testvére, Halmai Blanka az 50-en A döntőt, mellette pedig több B döntőt is úszhatott. A korosztályos versenyzőink a felnőtt mezőnyben sem vallottak szégyent, hiszen egyéniben Kováts Alex több B döntős helyezést is elkönyvelhetett. A váltóink tagjai derekasan helytálltak, de talán mindennél többet mond, hogy akik rajthoz tudtak állni, azoknak a kilencven százaléka új egyéni csúcsot ért el valamelyik számában. Nem sokat pihenünk, hiszen december 18 és 20 között megrendezzük a Csik Ferenc Emlékversenyt is, ahol újra összemérhetik tudásukat a régió felnőtt és utánpótlás korú úszói.