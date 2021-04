Ezúttal a Kaposvári VK örülhetett a nagy rohanás végén

Négygólos hátrányból felállva, idegenben verte a Debreceni VSE csapatát a Kaposvári VK az E.ON férfi vízilabda OB I. 27 játéknapján.

Debrecenben folytatta országjáró turnéját a Kaposvári VK. A zsinórban öt idegenbeli mérkőzést vívó somogyiak az első állomáson, Miskolcon egy izgalmas végjáték után egygólos vereséget szenvedtek, így a DVSE otthonában már nem akartak hibázni Vindisch Ferencék. Ezt pedig az is jelezte, hogy a KVK az amerikai válogatott center, Kacper Langiewicz révén az első támadásból megszerezte a vezetést. A hazaiak azonban Macsi Patrik szabaddobásból, illetve büntetőből szerzett találataival jelezték, hogy számukra is fontos ez a találkozó. A hátrányba kerülő somogyiak felpörgették a játékot, ifjabb Berta József akciógóljával gyorsan egyenlítettek, de a negyed utolsó percében megfeledkeztek Smitula Gergőről, aki centerből újra előnyhöz juttatta a Debrecent. A második negyed elején Mijic Dávid balkeze sült el, s zúdított nagy gólt Kósik Soma kapujába, míg a másik oldalon Zsilák László tett hasonlóképp, csak éppen jobb kézzel. A KVK hiába próbált közelíteni ellenfeléhez, támadásban hibát-hibára halmozott, s ezt kihasználták a hazaiak, akik Süveges Máté és Macsi Martin találataival háromgólos előnyre tettek szert. Surányi László rögtön időt is kért, próbált rendet tenni a fejekben, de továbbra is kapkodás jellemezte a vendégek játékát.

A fordulást követően tovább növelte előnyét a Debrecen, amely már négygólos fórra is szert tett. A Kaposvár azonban feltámadt a harmadik negyed végére és végül egy góllal megnyerte a kilenc találatot hozó etapot. A döntés így az utolsó negyedre maradt, melyben a vendégek Mijic Dávid és akciógóljával előbb egyenlítettek, majd Juhász-Szelei Norbert távoli bombájával a vezetést is átvették. A KVK védekezése ráadásul igencsak feljavult, hiszen még emberelőnyből sem tudott gólt szerezni a DVSE. A pontot az i-re pedig azt tette fel, hogy a sérüléséből visszatérő Dobos Dávid is betalált, így a vendégek végül két góllal nyertek.

A Kaposvári VK ezúttal is egy őrült hajrát produkált, melyből most jól jöttek ki, hiszen újabb három ponttal gazdagodtak, s így jó előjelekkel várhatják a szombati, Szentes elleni rangadót.