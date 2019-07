Ezúttal is révben értek az úszók

Idén is megrendezte a Balatoni Úszóiskola a kikötőúszást. Az eseménynek a balatonfenyvesi kikötő adott otthont, amely remek választásnak bizonyult a szervezők részéről. A verseny része volt az Ötpróba Tokióba elnevezésű szabadidősport-sorozatnak, így ez is sokakat csábított a vízbe, hiszen kétszáznál is többen vetették magukat a Balatonba.

– Harmadik alakommal rendeztük meg a balatonfenyvesi yacht klubban a kikötőúszást – mondta Hömöstrei Péter, a Balatoni Úszóiskola (BÚI) sajtószóvivője. – Az elmúlt évek alatt remekül bejáratott pályán két órán keresztül teljesíthették az egy kilométeres köröket az úszók, akiket korcsoportonként, nemenként és távonként díjaztunk. A versenyzők emellett ötpróba pontokat is kaptak. A kikötőúszáson legalább egy, legfeljebb hat kört vállalhattak az úszók. Érdekesség, hogy ezt nem teljesen vízben tették meg, hiszen a körök befejezéséhez a parton felállított célkapun kellett áthaladniuk. Az részvevőknek nem volt muszáj folyamatos úszással teljesíteniük a távokat, hiszen a kétórás időintervallumon belül bármikor tarthattak pihenőt, amikor befejeztek egy kört, az országban szinte egyedülálló óriásmedencében. A balatonfenyvesi kikötő ugyanis egy igazi hullámbiztos medencének felel meg, ami szintén sok úszót vonzott. – A pálya és a víz hőfoka is nagyszerű volt – tette hozzá Hömöstrei Péter. – Minden évben egyre többen jönnek, jó helyszínnek bizonyul Balatonfenyves. A mezőny fele visszajáró, hiszen nehéz nyíltvízi úszást hullámmentes helyen lebonyolítani, ezért is egyedi ez a verseny. Az idei évben már az úszóklubok is részt vettek a rendezvényen, főként az utánpótlás korosztályokban. Szinte az ország minden pontjáról érkeztek sportolók. A versenyzők közt idén is ott volt Szlavitsek Gizella (Tündi), az első magyar nőt, aki átúszta a La Manche csatornát, valamint Vanek Margit olimpikon is ott tempózott az indulók között.