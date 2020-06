Fájó búcsút intett az élvonalnak a Rákóczi

Ötgólos vereséggel zárta az OTP Bank Liga 2019/2020-as szezonját a Kaposvári Rákóczi FC, amely retúrjegyet váltott az élvonalra.

Kaposvári helyzetekkel indult, majd újpesti gólokkal folytatódott az élvonalbeli labdarúgó-bajnokság utolsó fordulójában rendezett Újpest FC–Kaposvári Rákóczi FC találkozó. A somogyiak így egy nagyarányú vereséggel búcsúztak az élvonaltól, míg a forduló előtt a kiesés ellen küzdő fővárosiak végül a hatodik helyen zárták a bajnokságot.

– Úgy érzem, hogy a koronavírus-járvány miatti szünet után jó teljesítményt nyújtottunk, mentálisan erősek voltunk, így bíztunk benne, hogy az utolsó meccset jó eredménnyel zárjuk – kezdte az utolsó sajtótájékoztatót Disztl László, a Kaposvári Rákóczi FC vezetőedzője. – Ez nem sikerült, annak ellenére, hogy jobban kezdtünk, mint az Újpest. Az első negyedórában jobbak voltunk. Sajnos a hazaiak az első helyzetüket kihasználták, mi pedig ezáltal elvesztettük a fonalat. A hosszú szezon mentálisan és fizikálisan is sokat kivett a csapatból, az utóbbi szerda-szombat ritmusban rendezett fordulókban pedig elfogytunk, hiszen nem olyan bő a keretünk.

Pár játékosban nem volt meg a kellő alázat, ezt sajnáljuk. Most elgondolkodhatnak azon, hogy milyen az NB I., és ki, melyik osztályba való. Úgy gondolom, hogy szép NB I-es szezont zártunk, annak ellenére, hogy kiestünk. Kaposvár büszke lehet arra, hogy újra volt első osztályú csapata. Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani mindenkinek, aki segítette a klubot, különösen a vezetőknek és a városnak. A szurkolóknak pedig köszönjük a támogatást. Bátran mondhatom, hogy a játékosok és a szakmai stáb is mindent megtett, s azt gondolom, hogy emelt fővel estünk ki, hiszen becsülettel küzdöttünk, keményen dolgoztunk. A következő szezonra a külföldi és a kölcsönjátékosaink is távoznak. Ketten, Fodor Marcell és Hegedűs Dávid pedig befejezik nálunk a futballt és a civil életükre koncentrálnak.

– Ezért az álomért jöttem, és sikerült megvalósítani – mondta a bennmaradásról Predrag Rogan, Újpest FC vezetőedzője. – A siker nem az én érdemem, hanem a játékosoké, nekik kell gratulálni, rajtuk kívül pedig a szakmai stábnak és a szurkolóknak, akik mindig lelkes biztatással segítettek. Nem lesz könnyű a következő időszak, hiszen lesznek változások a keretben. Újra kell építeni a csapatot, amely mostanra egy családdá vált. Ezt lehetett érezni az öltözőben és a pályán is. A játékosok sorozatban hét döntő mérkőzést játszottak az elmúlt hetekben, ez pedig óriási nyomást helyezett rájuk. Az utolsót is nagyon komolyan vették, hiszen ugyanolyan fontos volt, mint a korábbiak. A véleményem, hogy a kezdetektől uraltuk a Kaposvár elleni mérkőzést, majd a második gól után kinyílt előttünk a kapu, szó szerint.

Egy hét pihenő vár csak a kaposvári labdarúgókra a felkészülés kezdetéig

A kaposváriakra egy hét szünet vár, majd július hatodikán elkezdik a felkészülést a másod­osztályra.

Újpest FC–Kaposvári

Rákóczi FC 5–0 (3–0)

Budapest, Szusza Ferenc Stadion, 3004 néző. V.: Csonka (Márkus, Becséri).

Újpest FC: Banai – Balázs B., Máté Zs., Ristevski, Burekovic – Obinna (Csongvai, 60. p.), Onovo – Simon K. (Szakály P., 74. p.), Zsótér (Katona M., 60. p.), Perosevic (Bacsa, 44. p.) – Novothny (Koszta, 74. p.). Vezetőedző: Predrag Rogan.

Kaposvári Rákóczi FC: Pogacsics (Bonnyai, 70. p.) – Nagy J., Ur, Szabó A., Hadaró (Vachtler, a szünetben) – Szakály A., Trebotic – Bévárdi (Pintér Á., a szünetben), Palic (Csiki, 53. p.), Balázs Zs. (Nagy R., a szünetben) – Ádám M. Vezetőedző: Disztl László.

Gólszerzők: Simon K. (12. p.), Novothny (45. p.), Bacsa (45 + 1., és a 49. p.), Máté Zs. (57. p.).