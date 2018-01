Farkasék ellen lépnek pályára a jó formában lévő siófokiak

Idegenben folytatja szereplését a Siófok KC, mely a tabellán kilencedik – a vendégek kilencével szemben már tizenkettő bajnokit játszó – Budaörs otthonában lép pályára vasárnap este, 18 órakor.

A balatoniak remek szériában vannak, hisz egymást követő négy – Kisvárda, Kecskemét, Vác, Fehérvár – győzelem után utaznak Mihály Attila együtteséhez, mely ellen kötelezőnek mondható az újabb két pont begyűjtése. Még akkor is, ha a vendéglátók vélhetően nagy energiákat fognak mozgósítani, hisz 79 nap után játszanak újra saját közönségük előtt, ráadásul két kudarcot hozó MTK, illetve FTC elleni bajnokik után vannak, így szeretnének végre egy minőségi(bb) produkcióval előrukkolni. Az utóbbinál nem is vereség, hanem annak húszgólos (22-42) mértéke az, ami kudarcként éltek meg. – Még egy edzésszintet sem tudtunk hozni – mondta a lefújás után Mihány Attila keserűen. A Fradi trénre, Elek Gábor, még annyit fűzött hozzá, hogy véleménye szerint a budaörsi játékosok kevésbé vannak hozzászokva a szerda-szombat ritmushoz. Ez azért lehet érdekes, mert Szöllősi-Zácsikéknak a siófokiak elleni nyolc nap alatt már a harmadik találkozójuk, így egy náluk „pihentebb” Siófokkal találkoznak.

A bajnoki érdekessége Farkas Evelin és Brettner Zsófia játéka lehet, akik épp Siófokról kerültek a nyáron Budaörsre. A legutóbbi szezonhajrában Erdősi Ildikót – talán nem túlzás azt mondani, hogy jól – helyettesítő Farkas nyolc, Brettener pedig tíz gólnál jár a szezonban, az utóbbi a már említett Fradi elleni meccsen öt akciógólig jutott, ami remek teljesítmény volt tőle.

Az említettek mellett a beálló, Szabadfi Ágnes is volt már korábban a siófokiak játékosa. A találkozó másik érdekessége, hogy Mihály Attila játékoskeretét csak magyar kézilabdázók alkotják, ami már-már unikumnak számít a bajnokságban.

Ez persze be is határolja, milyen célokért küzdhet az együttes, melyben azért olyan minőségi játékosok is vannak, mint a válogatott, házi gólkirály, már 67 találatnál járó Szöllősi-Zácsik, vagy a korábban Győrben is játszó Hornyák Ágnes.