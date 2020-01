Feitner Viktort már gyerekként megcsapta a benzingőz szaga

Kiváló szezont zárt a kaposvári Team FV csapata, hiszen a második helyen végzett a Siklósi Autó Motor Sport Egyesület által kiírt amatőr rally-bajnokságban és sok értékes tapasztalatot is szereztek.

– Kettőezer-tízben (akkor még a jelenlegi csapat nélkül) vágtam bele az autósportba – mondta Feitner Viktor, a Team FV alapítója. – S hogy miért szerettem bele ebbe a sportágba, a válasz egyszerű. Édesapám huszonöt éven át volt szerelő az első osztályban, így ebben nőttem fel, s már akkor eldöntöttem, rallyzni akarok. Amikor 2010-ben elkészült az első versenyautóm, egy Volkswagen Golf II., akkor még csak egy-egy megméretésen indultam el, amolyan tanulásként. Gyűltek a versenykilométerek, ám sajnos 2015 szilveszterén egy gálaversenyen volt egy nagyobb balesetem, akkorát estünk, hogy a járgány szinte teljesen megsemmisült.

Két esztendőn át építették a Volkswagen Golf III.-at

A súlyos bukás után kezdődött el a közös munka a jelenlegi csapatával, a Team FV-vel, s rögtön egy új autó építésébe kezdtek. Feitner Viktor pilóta munkáját a navigátor Ferencz Gábor, valamint Király Dániel csapatvezető, Matics Roland és Hegedüs Balázs segíti.

– Szerencsém van, hiszen a társaim a barátaim is egyben – hangsúlyozta a pilóta. – Két esztendőn keresztül épült a kocsi, és kettőezer-tizennyolc elejére lett kész a Volkswagen Golf III., az előző szezonban négy versenyen vettünk részt, amolyan ráhangolódás jelleggel, hiszen nekem is vissza kellett rázódnom, a többieknek pedig meg kellett tanulniuk, mi is pontosan a feladatuk. A versenyautót a szabályok miatt csak kis mértékben lehet átalakítani, de természetesen bukócsővel van szerelve és minden előírt biztonsági felszereléssel rendelkezik.

A motor és a sebességváltó nem átalakítható, a futóművet sportosabbá-, a fékrendszert pedig hatékonyabbá lehet tenni, illetve úgynevezett sem-slick, fél versenyabroncsokat használnak a versenyeken.

– A harmadosztályú magyar bajnokságban vettünk részt, azaz az amatőr kategóriában – tette hozzá Feitner Viktor –, igaz merész dolog amatőrnek nevezni, hiszen a technika hasonló, csak annyi a különbség, hogy mi kevesebb nevezési díjból, rövidebb távot mentünk.

Hat futamon vettek részt, s a második helyen zártak

A 2019-es esztendő volt az első teljes idényünk, de ezúttal már a Siklósi Autó Motor Sport Egyesület által kiírt bajnokságban versenyeztek, ráadásul nem is akárhogy.

– Ez a pontvadászat az ország dél-nyugati régióját, Pécs és Siklós környékét érinti – tette hozzá Feitner Viktor. – Hét futamból állt a sorozat, mi azonban csak hat versenyen álltunk rajthoz, a murvás erőpróbát ugyanis kihagytuk, mert nem akartuk, hogy a talaj szétverje az aszfaltra beállított futóművet. Ez a megméretés teljesen új volt számunkra, ennek ellenére egy negyedik hellyel zártunk, utána pedig nem adtuk alább a dobogónál, ráadásul az augusztusi siklósi viadalt az első helyen zártuk. Összesítésben a másodikak lettünk, s itt akkor most jöhetnének a „ha”-val kezdődő mondatok, hiszen mi lett volna, ha nem hagyjuk ki azt a futamot, de mint tudjuk, a sport nem erről szól.

Kisharsányban indulhat az idei szezon

Kicsit több, mint egy hónapja lett vége a szezonnak, így már kipihenték magukat, a karácsony és a szilveszter után pedig azonnal elkezdték a közös munkát. Hiszen akad bőven tennivaló.

– Kezdésképpen az utolsó centiig átnézzük az autót, s ha valami nem működik, azt megjavítjuk vagy kicseréljük – fogalmazott a pilóta. – Minden hónapban egy teljes napot edzünk, s úgy tervezzük, hogy 2020-ban is a siklósi pontvadászatában veszünk majd részt. Január elején egy évadzáró díjkiosztó ünnepségen osztják ki a bajnoki helyezésekért járó serlegeket, s akkor tudjuk meg, mikor kezdődik a bajnokság, s pontosan mikor és hol lesznek a futamok. Valószínűleg áprilisban lesz a start, s a pletykák szerint ahogy az idén, úgy jövőre is Kisharsányban rendezik meg a nyitófutamot.

Csak beül az autóba és versenyez

A Team FV csapatán belül mindenki pontosan tudja, mi a feladata: Feitner Viktor vezet, Ferencz Gábor navigál, Király Dániel a szerelés mellett a háttérmunkákból, a szervezésből is kiveszi a részét, Matics Roland és Hegedüs Balázs pedig az autó felkészítéséért felelnek.

– Nekem tehát „csak” annyi a feladatom, hogy be kell ülnöm az autóba és a rajttól a célig a lehető leggyorsabban tereljem az autót. A fiúk megmondják, mikor, hová kell mennem, mikor kell kimenni a szervizből a következő gyorsasági szakasz rajtjába, illetve hol vannak az ellenőrzési pontok – mondta amolyan zárszóként a versenyző.