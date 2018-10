Fel kell törni a vendég váci együttes védelmét

A bajnoki tabellán tizenharmadik Vácot fogadja a szerdán Balmazújvárosban döntetlent játszó BFC Siófok vasárnap, 17 órakor.

Két hasonló mutatóval bíró együttes meccse lesz; mindketten három forduló óta nyeretlenek és nyolc gólt szereztek az eddigi tizenegy forduló alatt. A kapott gólok számában is mindössze egy a különbség a Vác javára, ami pontokban hárommal többet jelent számukra. Ezt a különbséget tüntethetnék el egy sikerrel a balatoniak, akik mindössze tizenhetedikek a tabellán. Nagyon kell a győzelem, ami egy ideje már nem jött össze a piros-kékek ellen; a két klub utolsó négy meccsén három váci siker mellett egy döntetlen született, a balatoniak – Gállal, Naggyal, Petneházival, Elekkel a kezdőben – utoljára 2016 júliusában nyertek ellenük egy Gréczi góllal a 91. percben.

Nem lesz azonban könnyű feltörni a váci védekezést, hisz náluk kevesebb gólt csak a Gyirmót és a Balmazújváros kapott. Ha az utóbbinak sikerült betalálni, a Vácnak is menni fog és mivel nagyon kevés gólt szerez az ellenfél, az már a győzelemhez is elég lehet. Petneházi remek gólt lőtt azon a bajnokin, ha pedig Szilágyi fejese is bemegy közvetlenül utána, vélhetően nem egy pont a vége… Most azonban itt az újabb lehetőség szerda, vasárnap programnak köszönhetően, ráadásul a vácik idegenben nem remekelnek; Cegléden ugyan nyerni tudtak, de kikaptak például Gyirmót mellett Monoron, egy-egy pontot szereztek még Dorogon, Mosonmagyaróváron. A lehetőség tehát adott az újabb sikerrel, remélhetőleg a Duna Aszfalt után ezzel már élni tudnak, ami nagyon fontos lenne. Keszthelyi Zoltán