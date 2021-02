Feladó volt a válogatott mestere

Koch Róbert kerek két évtizeden át külföldön játszott, majd edzősködött. Rengeteg tapasztalatot szerzett, amelyet most szövetségi kapitányként szeretne hasznosítani.

– Lassan már egy éve Koch Róbert irányítja a magyar férfi röplabda-válogatottat.

– Amikor a Magyar Röplabda Szövetség (MRSZ) elnöksége úgy döntött, hogy új szövetségi kapitányt választ mind a női, mind pedig a férfi csapat élére, az volt a legfontosabb szempont, hogy lehetőleg itt, Magyarországon dolgozzon, s magyar is legyen, mert így könnyebben át tudja látni a dolgokat – mondta Koch Róbert. – Végül is a női kapitány a Bp. Vasas-Óbuda egyletét irányító lengyel Gluszak Jakub Wojciech lett. Férfi oldalon nem találtak megfelelő embert, aki vállalta volna a megbízást. Így pályáztam a pozícióra, amit végül meg is kaptam. Leírtam az elképzeléseimet, hogyan lehet(ne) behozni az elmúlt évek lemaradásait; főleg az utánpótlásképzés területén melyik az az irány, amerre el kell indulni. A szerződésem három évre szól.

– Régóta nem Magyarországon él.

– Már vagy két évtizede külföldön lakom. Ez egyébként nem jelentett kizáró problémát, mivel Graz viszonylag közel van a magyar határhoz. Csak hát a vírusjárvány teljesen átírta a tervezett forgatókönyvet. Januárban lett volna az Európa-bajnoki selejtező, de elcsúsztatták jó fél évvel.

– Mit csinálnak ebben a kényszer szülte szünetben?

– Tervezünk, a háttérben dolgozunk. Szeretném teljesen átlátni az utánpótlás-nevelést, kivenni a részem az edzőképzésből, előadásokat tartani elsősorban a feladóképzés területén. A röplabdában ez egy nagyon speciális pozíció, a jövő sikerének egyik fontos alapköve. Az utánpótlást érintő kérdésekben egyébként a múlt héten egyeztettem az elképzeléseimet Kárpáti Lászlóval, aki a férfi szakágat képviseli az elnökségben.

– Kétezerben köszönt el hazánktól.

– Igen, hat év kaposvári szezon után sikerült külföldre szerződnöm. Játszottam Németországban, Ausztriában, Olaszországban, Törökországban, Portugáliában, végül Izraelben fejeztem be a játékos-pályafutásomat. Utána három évig voltam Ausztriában az U18-as és U20-as válogatott másod- és feladó edzője, majd két évig dolgoztam ugyanebben a pozícióban az osztrák felnőtt válogatottal, amellyel kijutottunk a 2019-es Európa-bajnokságra. Rengeteget tanultam a külföldi éveim alatt, s a tapasztalataimat szeretném most átadni.

– Nem lett volna jobb, ha a válogatott mérkőzésein is grazi edzőtársa, Mózer Zoltán foglal helyet maga mellett?

– Én is szerettem volna, csak hát lehetetlen volt a kivitelezése. Amíg a válogatottal foglalatoskodom, addig otthon, az UCV Graz csapatánál Mózer Zoltán a teljhatalmú úr. Amúgy is nagy és merész céljaink vannak. 2019-ben bronz­érmesek voltunk, amely a klub történetének eddigi legnagyobb sikere volt. Az előző szezonban aztán még erre is rátettünk egy lapáttal, mivel a második helyen zártunk. A 2020/2021-es szezonnak ugyan ilyen célokkal vágtunk neki, de idén sokkal nehezebb lesz.

– Azt is mondta Mózer Zoltán, hogy ön az ideális jelölt a szövetségi kapitányi posztra. Végül is világéletében feladó volt, jól lát a pályán, ismeri a társait, a játék minden csínját-bínját.

– Nem kis igazság van abban, hogy a pályán a feladó az edző segítője. Edző és feladó kapcsolata nagyon szoros, így rengeteg dolgot meg lehet tanulni már játékosként is. Azokat az apró, nüansznyi dolgokat, amik mérkőzéseket dönthetnek el, már korán megtanultam. A társak irányítását, a technikai fejlesztését és a kommunikációt is korán elsajátítja egy feladó, amit később edzőként is kamatoztathat.

– Hány kaposvári röplabdázót hívott meg a válogatottba?

– Most még bővített kerettel dolgozunk, de Keen Cameronra, Horváth Kristófra, Kalmár Ákosra, Bozóki Bencére és az újonc Kiss Mátéra számítok, míg a segítőm a Fino-Kaposvár egykori játékosa, a Kecskeméten edzősködő Dávid Zoltán. Az Eb-selejtezőig nem nagyon fogok egyébként változtatni a csapaton: továbbra is azok kapnak lehetőséget, akik korábban játszottak. Az Európa-liga, amit a nyáron játszunk, ott lesz majd lehetőség új játékosok bemutatkozására.

– Amúgy ismeri a Fino új argentin mesterét, Ruben Wolochint?

– Igen. Sokat tanult, képzett, precíz és higgadt szakember. Alaposan átgondolt döntéseket hoz. Nem véletlen, hogy kerek egy évtizedet töltött a német TV Bühl kispadján edzőként, s a CEV Kupában a négyes döntőbe jutottak.

– Az idei sorozat végén mely csapatok állhatnak majd dobogóra?

– A legnagyobb sansza talán a Magyar Kupa címvédő, sokáig veretlenül menetelő Bp. LV Sport Pénzügyőr SE csapatának van, de a Vegyész RC Kazincbarcika elleni kupaelődöntő is izgalmasnak ígérkezik. Különösen annak tükrében, hogy a Barcika nyerte otthon a párharc első felvonását. Ugyanúgy esélyes a Kecskeméti RC, na és persze a Fino-Kaposvárról se feledkezzünk meg. A koronavírus-járványnak köszönhetően nemcsak sűrűbbé, hanem érdekesebbé, izgalmasabbá is vált a bajnoki pontvadászat.

Németországban, Portugáliában és Izraelben is csúcsra ért Koch Róbert

Koch Róbert szülővárosában, Tatabányán kezdett röplabdázni; innen vezetett az útja előbb Kaposvárra, majd utána külföldre.

Csapatai. Pini Kaposvár – Magyarország (1994–2000); VfB Friedrichshafen – Németország (2000–2002, majd 2003–2005); Erdemispor – Törökország (2002/2003); Aon Hotvolleys Wien – Ausztria (2005/2006); Copra Berni Piacenza – Olaszország (2006/2007); Pallavollo Catania – Olaszország (2007/2008;) Diamant Kaposvár – Magyarország(2009/2010); Aich/Dob Posojilnica – Ausztria (2010/2011); Benfica – Portugália (2011/2012); Hypo Tirol Innsbruck – Ausztria (2012/2013); Mate Asher Akko – Izrael (2013/2014).

Érmek. Magyarország – négy bajnoki arany (1997, 1999, 2000 és 2010), egy ezüst (1998), egy bronz (1996), öt kupaarany (1997, 1998, 1999, 2000 és 2010), egy bronz (1996); Németország – három bajnoki arany (2001, 2002 és 2005), négy kupaarany (2001, 2002, 2004 és 2005); Törökország – egy bajnoki ezüst (2003); Olaszország – egy bajnoki ezüst (2007); Portugália – egy-egy bajnoki és kupaarany (2012); Ausztria – egy bajnoki ezüst (2013); Izrael – egy-egy bajnoki és kupaarany (2014).

2007-ben az olasz Piacenzával a CEV Kupában második, 2011-ben az osztrák Aich/Dob Posojilnica csapatával a Challenge Kupában harmadik, 2005-ben a német Fiedrichshafen együttesével a Bajnokok Ligája négyes döntőjébe jutottak, 2002-ben pedig ugyancsak a németekkel a Bajnokok Ligájában az ötödik helyen zártak.

Négy szezont húzott le Németországban, s minden alkalommal őt jelölték a legjobb feladónak. 2003-ban a legjobb magyar férfi röplabdázónak választották.

Fotó: Muzslay Péter