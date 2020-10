Felcsúti öröm fűszerezte a toponári futballünnepet

Nem borult a papírforma, hiszen magabiztosan jutott tovább a Toponár SE otthonában az első osztályú Puskás Akadémia FC a labdarúgó MOL Magyar Kupa hatodik fordulójában.

Kétségkívül futballünnep volt Toponáron szombaton, ahol már a mérkőzés előtt egy órával is nehezen lehetett parkolóhelyet találni a Posta utcában. A kezdő sípszó előtt pedig már állóhelyet is alig a pályát körülölelő korlát mellett, hiszen ezernél is többen voltak kíváncsiak az NB I.-ben harmadik helyen álló Puskás Akadémia FC vendégjátékára.

A felcsútiak ráadásul egy igen erős kezdőt küldtek pályára a több húsz év körüli labdarúgóval felálló Toponár otthonában. A fiatal somogyi legények előtt így ott állt a soha vissza nem térő alkalom, hiszen lássuk be, nem gyakori vendég egy NB I.-es csapat a Posta utcában. Utoljára 1993-ban járt ott első osztályú együttes, mégpedig a Videoton. A székesfehérváriak ráadásul jól meg is izzadtak az 1500 somogyi néző előtt, hiszen a gólnélküli első félidő után bár a másodikban kétszer is betaláltak, de csak a kilencvenedik percben dőlt el továbbjutást. Ebben a hazaiak kapusának, Spannenbergernek is nagy szerepe volt.

A szombati kupatalálkozón így volt követendő példa Gelencsér Ákos előtt. A fiatal hálóőr nem is vallott szégyent, hiszen számtalan bravúrt is bemutatott, s talán nem túlzás azt állítani, hogy a mérkőzés egyik kulcsfigurája volt. Még úgy is, hogy az első három szögletéből kettőt is gólra váltott a Puskás Akadémia, s ekkor még csak a nyolcadik percben jártunk. A gyors felcsúti támadások, s főként a pontrúgások ellenszerét nem igazán találták a hazaiak. Pedig a nézők próbáltak segíteni a hazai kedvenceknek, akiknek minden egyes jó megmozdulása, ígéretes támadása ovációt váltott ki. Ráadásul a bíróra is számtalanszor zúdult a népharag, ha éppen a Toponár ellen fújt. Ezt pedig számtalanszor előfordult, hiszen a vendégek sokat voltak a földön. Az egyik hazai szurkoló tréfásan meg is jegyezte, hogy talán a pockokkal akarnak beszélgetni.

Azt nem tudjuk, hogy a felcsútiaknak voltak-e ilyen szándékai, az viszont biztos, hogy a továbbjutást gyorsan le akarták rendezni, így az első játékrészben hatszor is bevették a toponári kaput, s, ahogy már írtuk, csak Gelencsér kapus bravúrjainak volt köszönhető, hogy nem lett nagyobb a különbség.

A második félidőre már felbátorodtak a hazaiak, akik közül Németh Norbert több jó lövéssel hívta fel magára a figyelmet, de bárhogy is igyekezett nem jött össze sem számára, sem csapata számára a becsületgól. A hajrában a sokat támadó Puskás még egyszer betalált, s fölényessé tette győzelmét, aminek köszönhetően a legjobb 64 között várhatja a következő fordulót. A lelkes és fiatal toponáriak pedig abban bízhatnak, hogy nem kell újabb 27 évet várni arra, hogy ismét egy NB I.-es csapat látogasson a Posta utcába.

– A nagyarányú vereség ellenére is egy élmény volt egy ilyen csapat ellen játszani, főként ennyi néző előtt – mondta Ivusza Gábor, a Toponár SE vezetőedzője. – Erre a napra sokáig fogunk emlékezni. Az első félidőben nem igazán tudtuk, hogy melyik bolygón vagyunk, ebben az sem segített, hogy mindjárt a meccs elején gólt kaptunk. A pontrúgásokat nem tudtuk levédekezni. A második félidőre már egy jobb felfogásban mentünk ki, s már csak egy gólt kaptunk. Keveset voltunk a kapu előtt, ehhez nem vagyunk hozzászokva a megyében, ahol minden meccsen öt-hat ziccerünk van. Itt volt egy-két lehetőségünk, de így is büszke vagyok a csapatra és arra, hogy idáig eljutottunk.

– Komolyan vettük a mérkőzést, hiszen ez a találkozó is annak az útnak az egyik állomása, amely az Európa-liga felé vezet – mondta Hornyák Zsolt, a Puskás Akadémia FC vezetőedzője. – Tiszteltük és becsültük az ellenfelek és sok szép gólt szereztünk, aminek remélem a sok kilátogató néző is örült. A találkozón azok kaptak jobbára lehetőséget, akik a koronavírus után térnek vissza a játékba.

Toponár SE–Puskás Akadémia FC 0–7 (0–6)

Toponár, 1200 néző. V.: Gaál (Mohos, Gyürüsi).

Toponár SE: Gelencsér Á. – Krénusz Á. (Homan, K., 84. p.), Albrecht B., Ivusza T., Hornyák D. (Krakter D., 76. p.) – Baranyi D. (Horváth B., 86. p.), Pető (Miklós D., 76. p.), Decsi R., Orsós V., Németh N. (Kabelács D., 84. p.) – Ivusza T. Vezetőedző: Ivusza Gábor.

Puskás Akadémia FC: Tóth B. (Auerbach, a szünetben) – Tamás N., Szolnoki, Spandler, Nagy Zs. – van Nieff, Plsek (Mance, a szünetben) – Slagveer, Baluta (Knezevic, a szünetben), Weslen Jr. (Komáromi, a szünetben) – Vanecek. Vezetőedző: Hornyák Zsolt.

Gólszerzők: Plsek (2. p.), Slagveer (8. és a 26. p.), Baluta (15. és a 27. p.), Nagy Zs. (36. p.), Mance (78. p.).