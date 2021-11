Felcsútra utazik a Rákóczi

A Puskás Akadémia FC II. otthonában lép pályára a Kaposvári Rákóczi FC a Labdarúgó NB III. Nyugati csoportjának tizenhetedik fordulójában vasárnap 11 órától.

A kaposváriak az előző fordulóban azt a Bicskei TC-t győzték le a cukorgyári gödörben, mely előtte hat mérkőzésen nem szenvedett vereséget. Csordás Csaba alakulata már a meccs elején nekirontott ellenfelének, ám a Rákóczi állta a sarat és fokozatosan ellenfele fölé nőtt. Sorra jöttek a helyzetek, s a 20. percben Szederkényi már nem hibázott és egy szépségdíjas góllal vezetést szerzett. A folytatás is somogyi fölényt hozott, s annak ellenére is hazai győzelem született, hogy 19 percen át emberhátrányban szerepeltek Zólyomi Dávidék.

Nagyon jó volt látni, ahogy Nagy Tamás vezetőedző együtt élt a játékkal, karmesterként irányította labdarúgóit, akik megfogadták a tanácsait és mindent úgy csináltak, ahogy a tréner kérte. S ez meg is látszott a házigazda teljesítményén – még úgy is, hogy sérülések nehezítették a szakmai vezetés dolgát –, hiszen egyetlen komoly lehetőséget sem tudott kidolgozni ellenfelük. Az elszántságra és a tenni akarásra az utolsó találat volt a legjobb példa. Orsós Tamás ugyanis egy olyan felpasszra startolt rá, mely pontatlan volt, de addig üldözte a védőt, amíg hibára nem kényszerítette, Kondor pedig lecsapott a játékszerre és ajtó-ablak helyzetbe hozta Pintér Norbertet. Fordulóról fordulóra látszik a fejlődés a somogyiakon, egyre pontosabb és fegyelmezettebb a játékuk, ha a kapu előtt is higgadtabbak tudnak lenni, akkor szép folytatás elé nézhet a csapat. Nagy Tamás többször is hangsúlyozta, hogy él a játékosok felé a bizalom, s ezt – a jelek szerint – érzik is a futballisták, mert a Fejér megyeiek elleni ütközeten végig azt lehetett látni, ha kell, felszántják a pályát a győzelemért.

Ezúttal az a Puskás Akadémia FC II. lesz a Rákóczi FC ellenfele, mely húsz ponttal – négy győzelemmel, nyolc döntetlennel és négy vereséggel – a tizenkettedik helyen áll a tabellán. Azaz nem vár megoldhatatlan feladat a vendégekre, akik ha meg tudják ismételni a Bicske ellen nyújtott produkciójukat, akkor pontokkal térhetnek haza Felcsútról is.

A vendégek dolgát nehezítheti, hogy bő a PAFC II. kerete, s mivel válogatott szünet van, így az is előfordulhat, hogy az NB I.-ben szereplő játékosok is szóhoz jutnak majd a mérkőzésen.

Fotó: Lang Róbert