Félezer vitorlás szelte a vizet a Kékszalagon

Óriási érdeklődés mellett, 561 hajó részvételével rajtolt el csütörtökön reggel Balatonfüreden az 51. Kékszalag tókerülő vitorlásverseny.

A komoly múltra visszatekintő rendezvény Európa legnagyobb tókerülő versenye. A táv légvonalban több, mint 150 kilométer. A hajósok a hagyományos Balatonfüred, Balatonkenese, Siófok, Tihany, Keszthely és vissza távot teljesítik. A verseny limitideje 48 óra. Ennyi idő alatt kell visszatérni a balatonfüredi kikötőbe. Csak emlékeztetőül: a viadal abszolút rekordját 2014-ben futották, akkor 7 óra 13 perc 57 másodperc elegendő volt a tó megkerüléséhez.

Az idei mezőnyben ott volt a tizenháromszoros Kékszalag-győztes Litkey Farkas (Prevital), vagy az abszolút időrekordot tartó Józsa Márton (Opel Fifty-Fifty) is. Egyik legnagyobb ellenfelük az előzetes jóslatok szerint a korábbi győztes Roland Gäbler, a New Black Jack kapitánya lehetett. Az egytestű Fantomasso kormányosa pedig idén is a repülőhollandi hajóosztályban sokszoros világ- és Európa-bajnok Majthényi Szabolcs, a Balatonföldvári Spartacus VE kiválósága volt.

A balatonfüredi rajtnál 3-as 4-es keleti-délkeleti szélben indultak a vitorlások. A The Red nevű kéttestű hajó jött el legjobban, és irányba vette az első, balatonkenesei bóját. Ahogy várni lehetett, ez a szélerősség a katamaránoknak kedvezett. A kéttestű hajók a látványos sebességkülönbség okán hamar elhúztak a mezőny többi részétől. Két csoportra oszlottak, hiszen voltak akik a déli partot „húzták meg, s akadtak, akik az északi oldalra szavaztak. A vezetést aztán a vízközép felé haladó Opel Fifty-Fifty vette át. Persze az egytestű hajókkal is derekasan küzdöttek az indulók, akik a déli partot választották nem szakadtak le túlságosan. A gyenge szél alkalmankénti frissülését jól használta ki a New Black Jack és az élre vágva érte el a tihanyi „csövet”. Onnan aztán ismét változott a helyzet. Litkeyék és Józsáék is jól taktikázva, felváltva kerültek a mezőny élére.

Közel nyolc és fél óra elteltével a keszthelyi fordítónál a Petrányi Zoltán vezette Racing Django fordult elsőként a visszaútra a PreVitál és a Fifty-Fifty előtt. Szorosan mögöttük haladt MKB Extreme Sailing Team Kaiser Kristóf, valamint a Nanushka BMW Wallis is Jankovics Gábor kormányzásával.

A továbbra is gyenge szél ellenére nagy – elsősorban taktikai – csata zajlott az élbolyhoz tartozó hat-hét hajó közt.

A legnagyobb taktikus ekkor Litkey Farkas volt, aki más útvonalon jött ki elsőként a keszthelyi öbölből mint közvetlen riválisai és lapzártánkkor is az élen haladt.

Végül a Racing Django haladt át a balatonfüredi célvonalon elsőként. A Petrányi Zoltán kormányozta katamarán 15 óra 37 perc alatt teljesítette a légvonalban több mint 150 kilométeres távot. Másodikként az MKB-Extreme Sailing Team, a harmadiknak pedig a Prevital futott be. Utána következett az Kaiser Kristóf vezette MKB-Extreme Sailing Team, a harmadik pedig a Litkey Farkas által irányított Prevital lett.

Szabó Roni Oszkár és Petrányi Botond nyerte a Kékpántlikát

A Kékszalag úgymond ifiviadala a Kékpántlika elnevezésű utánpótlásverseny volt, amelyen az utánpótlás képviselői mérték össze tudásukat szerdán. Idén közel ötven hajó nevezett a küzdelmekre. A kedvező időjárási és szélviszonyokra való tekintettel a pályabíróság hosszabb pályát jelölt ki a résztvevők számára. A rajt után közvetlenül a 420-as vitorlásokkal indulók kerültek élre, de a balatonfüredi célvonalon a 29er hajóval menő Szabó Roni Oszkár, Petrányi Botond duó (EGIS) haladt át elsőként. A második helyre a szintén 29er-rel menő Zolnai Sámuel János, Arányi Barna páros (Kereked) ért be a harmadikként záró – 420-assal versenyző – Rutai Tamás, Kendeh-Kirchknopf Gusztáv (THE-YKA) előtt.