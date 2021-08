Félidők végén jól koncentrált a Siófok

Az első félidőből kihozták a maximumot Horváth Péterék, a Vasas dominált, mezőnyfölényben játszott, miként a korábbi mérkőzéseken ezúttal is a védők mögé, illetve közé felpasszolt labdákkal próbáltak zavart okozni. Egy ilyen, Márkvárt által a Jagodics, Horváth Milán páros közé remekül bepasszolt labdából szerezték meg a megérdemelt vezetést a leshatárról induló Radó révén (0-1). Érdekesség, hogy előtte Tóth Zoltán került helyzetbe, a rosszul visszaadott labdájából fordultak a vendégek és találtak be! A sárga-kékek ezzel szemben semmi veszélyt sem jelentettek Jova kapujára, az egyenlítés is a semmiből jött; Polényi beadását Cipf előre vetődve, Szivacskit megelőzve csúsztatta a kapu jobb oldalába (1-1). Megint egy jó helyzetfelismerés tőle, csak úgy mint a Diósgyőr ellen!

A fordulás után már egy lényegesen harcosabb, kezdeményezőbb, többet futó Siófok lépett pályára, ami az addigi, mondjuk úgy nem túl magas színvonalnak is jót tett. Igaz, ez volt egy héten belül a harmadik bajnokijuk a labdarúgóknak, ami azért láthatóan nyomot hagyott bennük. Előbb Kiss Balázs lövésénél Jovának végre komoly védést kellett bemutatnia (56.p), majd a Cipf nem talált kaput ziccerben egy Kiss Balázs beadás utáni lepattanónál (65.p). Ebben a periódusban bizony bajban voltak az angyalföldiek, akiknek sikerült ezt átvészelni, sőt, ha Szmola nem véd nagyot Sztojka löketénél, bizony újra előnybe kerülhettek volna (73.). Az előbbinek az első félidőben is volt egy remek hárítása Radóval szemben, egygólos piros-kék előnynél, ami szintén nagyon fontos volt a pontszerzés szempontjából. Hét perccel a lefújás előtt azonban már Szmola is tehetetlen volt, igaz Pekár egyedül vezethette rá a játékszert Jagodics hibájának köszönhetően, aki Berecz átadását egyszerűen elvétette; sem átvenni, sem elrúgni nem tudta. Varjas azonban megmentette az egy pontot, aki tökéletesen érkezett Szakály Dénes szabadrúgására és fejelt a hálóba (2-2). Az előbbinek ez volt az első találata kilencedik bajnokiján kék-sárga mezben!

A balatoniak az eddigi négy fordulóban szereztek összesen két gólt, most kilencven perc alatt összejött ennyit hazai pályán, ám mégsem párosult győzelemmel, ami bosszantó lehet a szempontjukból.

Domján Attila, BFC Siófok:- Az összes döntetlen közül ennek van a legnagyobb értéke, ennek ellenére egy kis hiányérzet maradt bennünk.

Kuttor Attila, Vasas FC: – Úgy gondolom, a játék képe alapján igazságos döntetlen született, még akkor is, ha kétszer is a kezünkben volt a vezetés.

Merantil Bank Liga – 5. forduló:

BFC Siófok – Vasas FC 2–2 (1–1)

Siófok, Városi Stadion, 1300 néző. Vezette: Derdák Marcell (Huszár Balázs, Bertalan Dávid).

Siófok: Szmola – Polényi (Kiss B., a szünetben), Jagodics B., Horváth M., Varga B. – Varjas Z., Medgyesi (Szakály A., a szünetben) – Tóth Z. (Eördögh, 63.), Nikházi (Szakály D., 63.), Cipf (Elek B., 80.) – Horváth P. Vezetőedző: Domján Attila.

Vasas: Jova – Szivacski, Viczián, Otigba, Silye – Márkvárt (Rétyi, 60.), Berecz, Szilágyi Sz. (Sztojka, 60.), , Pátkai (Hidi M., a szünetben) – Radó (Pekár, 80.), Bobál G. (Birtalan, 60.). Vezetőedző: Kuttor Attila.

Gól: Cipf (45.), Varjas Z. (89.), ill. Radó (28.), Pekár (83.)