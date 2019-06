Felkerült az európai röplabdás térképre a Diamant

Elfogadták az 1. MCM-Diamant Kaposvár szándéknyilatkozatát, így az extraligás női röplabdacsapat indulhat a Challenge Kupában.

Újabb mérföldkőhöz érkezett a kaposvári női röplabdasport: a 2018/2019-es évadban az Extraliga ötödik helyét elérő együttes sikerrel adta be a szándéknyilatkozatát a nemzetközi kupaindulásra, és a klub vezetői, játékosai, illetve támogatói nagy izgalommal várják a szerdai sorsolást, amikor is kiderül, hogy ki lesz az 1. MCM-Diamant Kaposvár ellenfele a Challenge-kupában. A klub, öt évtizede íródó történetében, most először vívhat nemzetközi kupamérkőzéseket.

– Néhány évvel ezelőtt valószínűleg senki nem gondolta volna, hogy Kaposvár női röplabdacsapata eljut erre a szintre – fogalmazott az egyesület ügyvezető-elnöke, Orosz Ferenc. – A klubunk az idén ötven éves, és a nagyszerű teljesítménnyel elért magyar bajnoki ötödik helyezés, majd a további, markáns tervek megfogalmazása után most nagy érdeklődéssel és izgalommal várjuk, hogyan alakul a sorsunk a Challenge Kupában. A nemzetközi indulással kapcsolatos szándéknyilatkozatunkat már májusban eljuttattuk a Magyar Röplabda Szövetség illetékeseihez, és nagy örömmel fogadtuk, hogy megkaptuk a lehetőséget az európai bemutatkozásra. Már túl vagyunk a regisztráción is, most már csak egy kis szerencse kellene a szerdai sorsolás idejére…

– A Challenge Kupa a Bajnokok Ligája és a CEV-kupa után a harmadik számú nemzetközi kupasorozat, és bízunk abban, hogy az első körben olyan ellenfelet kapunk, amely ellen sikerrel vehetjük fel a harcot az ősszel – tette hozzá. – Az új Kaposvár Arénában, az örvendetesen gyarapodó közönség előtt, a megerősödött játékoskerettel egy nagy kihívásnak, kalandnak tekintjük a nemzetközi bemutatkozást. Az egyesületünk az elmúlt tíz évben tudatosan építkezett, folyamatosan fejlődött, és egyszer sem értünk el rosszabb helyezést, mint az azt megelőző szezonban. Sasa Nedeljkovic vezetőedző magas szintre emelte a szakmai munka színvonalát, az utánpótlásunkban pedig 230 lány edz és játszik jelenleg. Miattuk is szeretnénk megmutatni magunkat Európában, és reméljük, büszke lesz majd ránk Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése is, amely legutóbbi ülésén is kinyilvánította, hogy segíti és egyre komolyabb mértékben támogatja törekvéseinket.

Magyar hölgyek a nemzetközi porondon

A 2019/2020-as évadban a Vasas Óbuda együttese a Bajnokok Ligájában indul, az ezüstérmes Fatum Nyíregyháza a CEV-kupába nevezett, a Challenge Kupában pedig a korábbi ötszörös bajnok Békéscsaba, az idei negyedik Újpest, valamint abszolút újoncként az 1. MCM-Diamant Kaposvár próbál szerencsét. Idén a békéscsabaiak alkottak maradandót a nemzetközi porondon, ugyanis a legjobb négyig jutottak a CEV-kupában.