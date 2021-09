Felnégyelte a Győrt a BFC Siófok

Nagyon belelendültek a balatoniak: az ETO FC Győr elleni egymás után már a harmadik bajnoki sikerük volt, ráadásul négy gólt szereztek hazai pályán, amire 2019 novembere óta nem volt példa! Remekeltek Polényiék, a Győr pedig 2017 óta képtelen nyerni Siófokon.

Nehéznek ígérkezett, ám meglepően sima hazai siker lett belőle, egy pillanatig se volt kérdéses a három pont sorsa, ráadásul remek találatok születtek a kilencven perc alatt. Eördögh Andrásé volt az első, aki Tuboly elpasszolt labdáját tizennyolc méterről zúdította a hálóba, pontosan a felső lécről került oda. A másodiknál Polényi centerezett Cipf elé, akinek nem volt nehéz dolga, a harmadiknál viszont utóbbi mesterien pörgette el a Polényi által kiharcolt labdát Kiss kiugratását követően a kifutó Fadgyas felett, aki úgy kapott három gólt, hogy egyikről sem tehetett. A győri találatban viszont benne volt Szmola, aki túl sokat várt és Vitális bele tudott érni a passzába, mely után a ziccerbe került Bacsának már nem volt nehéz dolga.

Ilyen első félidőre már rég nem volt példa a Révész Géza utcai stadionban, hármat utoljára 2015 áprilisában rúgtak a megyei rivális Kaposvárnak. Érdekesség, hogy akkor a kisalföldieknél dolgozó Soós Imre dirigálta a sárga-kékeket, akik közt Polényi is ott volt a pályán. Utóbbi nyújtotta talán most a legjobb teljesítményt, négyből három találatban is közreműködött és a védekezést is jól oldotta meg. A meccsre visszatérve: a szünet után minden ott folytatódott, ahol abbamaradt, ezt a bajnokit aztán Horváth Péter zárta le végleg, aki – Polényi sokadik megnyert fejpárbaja után – balról keresztbe vezetve a labdát, majd húsz méterről kilőtte a bal felsőt. Eördöghé is tapsot érdemelt, ám Horváth még azt is überelni tudta, mesteri löket volt! A győriek becsületből próbálkoztak, mentek ugyan előre, ám ebből súlyos vereség is lehetett volna számukra, azonban Horváth Péter több helyzetet is rontott a hajrában, így ezt megúszták.

Minden dicséretet megérdemelnek Domján edző tanítványai, akik közül Cipf ezzel a duplával már négynél jár a szezonban, amit dicséret illet, hisz az előzőt hárommal zárta. Horváth Péter is ritkán látott lökettel kezdte meg a gólgyártást, az eredményessége jó előjel a folytatásra, miként Krausz Raul bemutatkozása is, akivel tovább bővülhetnek a tréner variációs lehetőségei.

Domján Attila (BFC Siófok): Megérdemelten nyertünk ilyen arányban is, mert időközönként remekül játszottunk és sikerült végig uralnunk a találkozót és akár még több gólt is lőhettünk volna.

Klausz Lázsló (ETO FC Győr): A játékosok nevében is mondhatom, hogy szégyelljük magunkat, ugyan sokat kivett a meghatározó játékosaimból a Vasas elleni mérkőzés, de ezúttal a párharcokban és agresszivitásban alulmaradtunk.