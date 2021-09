Fiatalos lendülettel hozta a nyitómeccsét a NEKA

Sikeresen debütált hazai pályán az élvonalban a NEKA, mely néggyel verte a legutóbbi szezonban nyolcadik Egert, mely az egész találkozón csak futott az eredmény után. Nem volt könnyű meccs, hisz hétgólos előnyt adott le Sótonyi László együttese, ám a legfontosabb ezúttal a győzelem volt,.

Nem sokat finomkodtak a bogláriak az egriekkel, nagy lendülettel, ellentmondást nem tűrően kezdtek, a hevesiek nyolc percig nem is dobtak gólt, tizenhárom percnek kellett eltelnie, hogy Lezákon kívül más is betaláljon! Tizennégy és fél perc után héttel (11-4) mentek, nem látszott a pályán semmi abból, hogy a házigazdák keretének átlagéletkora 20,5 (!) év volt, mégy úgy is, hogy – a súlyos sérülést szenvedett Bajus mellett – hét új kézilabdázót is szerződtettek az élvonalra. Visszatérve a találkozóra, az említett időszakban Aleksza parádézott a kapuban, három védés és két gól szerepelt a neve mellett, de Papp Tamást is ki kell emelni, aki háromszor volt eredményes, de mindenki megtette magáért, Stranig remekül „fogta össze” a társakat. A folytatásban viszont leblokkoltak a fiatalok; elmaradtak a védések és talán bele is fáradtak a saját tempójukba, illetve a kispadról érkezők sem tudtak megfelelően lendíteni az együttesen, mely huszonnégy perc alatt leadta ezt a előnyét (16-16). Minden kezdődhetett elölről, ám Temesváriak nem lankadtak, még egyszer nekiveselkedtek és ezt a hátralévő húsz percet végig vezetve sikerült néggyel megnyerniük, amiben nagy szerepe volt annak, hogy nagyobb kerettel bíró Sótonyi edző kulcsjátékosai – akik erejét jól osztotta be a tréner – pihentebbek voltak a végén.

Ebben az utolsó húsz percben támadásban különösen a szélsők voltak elemükben, Sisa négy, Kiss három góllal zárt, de Stranigg is berámolt hármat, a védekezés is feljavult amiben Palasicsnak hatalmas szerepe volt, aki nagyon elkapta a fonalat, ezt az időszakot nyolc védéssel zárta, ami nagyon fontos láncszeme volt a sikernek.