Foghíjasan is nyerni kell a Vasas ellen

A „B” csoportban még három nulla pontos csapat van, ám egészen biztos, hogy szombaton már kevesebb lesz; a Kaposvári VK alakulata ugyanis 16 órakor a Bp. Vasas-Plaket csapatát fogadja.

A hétközi első hazai bajnokiján alulmaradt idősebb Berta József csapata, ám a harmadik negyed végén és a negyedik etap elején történtekből – amikor is a kaposváriak 9–3-ról feljöttek 9–8-ra – lehet, sőt, kell építkezni. Nagyon, de nagyon kellenének a pontok, s akár már az első kör végén be lehet(ne) fogni a Debrecent.

Igaz, a Debreceni VSE egylete már három győzelemnél tart, ám ez senkit ne tévesszen meg. A Kaposvári VK társulata ugyanis már túl van a nagyokon, a Debrecen viszont még csak most meccsel majd (sorrendben) most szombaton a PannErgy-Miskolci VLC-vel, aztán ugyancsak otthon fogadják a Bp. A-Híd OSC-Újbudát, végül pedig a Szolnoki Dózsa VSC vendégei lesznek.

Rázósnak ígérkezik a fővárosi piros-kékek elleni szombat délutáni derbi (is), hiszen a sérült csapatkapitány Kovács Olivér mellett Vindisch Ferenc is hiányozni fog, akit legutóbb a Debrecen ellen piros lappal kiállították, ami automatikusan egy meccses eltiltást von maga után. Ismét foghíjas lesz tehát a kaposvári társulat, ám ha a szurkolók ismét odateszik magukat, akkor igenis verhető a Vasas-Plaket.

Két hete a Szolnokon rendezett Magyar Kupa-csoportkörben a Kaposvári VK legyőzte a Vasast. Ha ott sikerült, akkor hazai pályán is össze kell jönnie…