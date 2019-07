Fölényes balatonlellei siker született az edzőmeccsen

A Balatoni Vasas csapatát látta vendégül a harmadosztályba jutó Balatonlelle SE. A két balatoni együttes edzőmérkőzése végül hazaiak fölényes sikerét hozta.

A Somogy megyei első osztályban szereplő Balatoni Vasas ellen vívta negyedik előkészületi találkozóját az NB III. Nyugati csoportjára készülő Balatonlelle SE. A mérkőzés első nagy lehetősége a vendégek előtt adódott, de ezt követően futószalagon dolgozta ki a helyzeteket Kenéz Szabolcs csapata. Az első gólra sem kellett sokat várni, egy Péntek Adrián-Hrabovszki Zoltán összjáték után utóbbi fejezte be az akciót. A következő percekben előbbi játékos is könnyedén gólt szerezhetett volna, de Inczeffy Tamás tanári módon szerelte a támadót. A játékrész derekán duplázta meg előnyét a hazai gárda és Hrabovszki Zoltán: a támadó Laczkó Dávidtól kapott jó labdát, majd egy csel után kilőtte a jobb alsót. Nem sokkal később szépíthetett volna a Vasas, de Banicz András centikkel lemaradt Sarkanti Márk beadásáról. Hrabovszki viszont ismét jól érkezett a másik kapu előtt és háromra növelte góljai számát.

A második félidő is egy nagy Vasas helyzettel indult – melyet Turós Viktor fejelt közelről fölé – és lellei gólokkal folytatódott. A hazaiak, akik teljes sort cseréltek előbb Gál Balázs révén, egy szögletet követően növelték előnyüket, majd Borbély Zsombor is betalált egyéni akció után. Ezt követőn pedig Fila Géza meglőtte a nap gólját, hiszen jó negyven méterről bombázott a léc alá. A lelleiek végül fölényes sikert arattak, hiszen Balogh László is bevette a vendégek kapuját, beállítva ezzel a 7–0-ás végeredményt.

Balatonlelle SE–Balatoni Vasas 7–0 (3–0)

Balatonlelle, 200 néző. V.: Hegyi A. (István J., Szilvás J.).

Balatonlelle SE I. félidő: Bogdán Á. – Neubauer, Hegedűs Gy. Kovács D., Laczkó – Szegő, Katona Gy., Hrabovszki, Körmendy – Péntek, Benke. II. félidő: Ritzl – Pfilster, Borbély Zs., Polgár, Balogh Bendegúz – Pap M., Gál B. – Fila, Balogh L., Balogh Botond – Pleszkán. Vezetőedző: Kenéz Szabolcs.

Balatoni Vasas: Bíró D. (Privarics, a szünetben) – Kovács N., Nagy J., Inczeffy, Unger (Bali B., 60. p.)– Búza B. – Kiss G. (Balogh T., a szünetben), Sarkanti (Beke A., 60. p.), Kovács L. (Pankovics, 80. p.), Banicz A. (Németh K., 60. p.) – Turós. Vezetőedző: Vida András.

Gólszerzők: Hrabovszki (8., 21., és a 30. p.), Gál (52. p.), Borbély Zs. (54. p.), Fila (73. p.), Balogh L. (80. p.).