Folytatódott a kaposvári birkózók sikersorozata

Újabb sikerekkel folytatták szereplésüket a kaposvári birkózók, Kajtán Olivér és Rézműves Patrik is aranyérmet szerzett.

Egymás után zajlanak ezekben a hetekben az U23-as országos birkózó bajnokságok. Tizedik alkalommal rendezték meg a Mogyoródon a korosztály képviselőinek a kötöttfogású országos bajnokságot. A Kaposvári Sportközpont és Sportiskola csapatát idén Kajtán Olivér képviselte. A Kasi kiválósága – aki az elmúlt heti felnőtt versenyen egy bronzéremmel hangolt a erre megmérettetésre – a 72 kg-os súlycsoportban lépett szőnyegre. Az országos bajnoki viadalon igazán remek teljesítményt nyújtott. Három küzdelmes, harcos mérkőzést követően magyar bajnoki címet szerzett. Ezzel együtt kivívta az U23-as korosztály számára rendezendő Európa-bajnokságon való részvételt.

Az előző napi kötöttfogású országos bajnokság után másnap a hölgyeken volt a sor. (Szombaton Pécsen szabadfogásban küzdenek meg a korosztályos bajnoki címekért.) A Kaposvári Sportközpont és Sportiskola, valamint a Somogy Megyei Birkózó Szövetség a Kaposvári Városi Sportcsarnokban rendezte a hölgyek U23-as ob-ját. Ez a verseny sem maradt el kaposvári siker nélkül. Kiss Krisztina az 50 kg-os súlycsoportban a dobogó második fokára állhatott fel.

Országos bajnokság lévén igazán népes mezőny érkezett a somogyi megyeszékhelyre. Az idei U23-as női országos bajnokságra negyvenhét sportoló nevezett. A csapatversenyben a Honvéd birkózói nyertek. Az országos bajnoksággal párhuzamosan kadet korcsoportos kötöttfogású minősítési versenyt is rendeztek a Kaposvári Városi Sportcsarnokban. Az esztendő első kadet kötöttfogású minősítési viadalán százhuszonhárom birkózó küzdött az érmes helyezésekért. A Kaposvári Sportközpont és Sportiskola képviselői közül Rézműves Patrik jutott a legtovább. Ismét megállíthatatlan volt, gyakorlatilag átgázolt mind a négy ellenfelén. A korábbi junior verseny után a kadeteknél is a dobogó legfelső fokára állhatott fel. A férfiak válogatóján az ESMTK együttese négy aranyat is bezsebelt, így természetesen övék lett a csapatverseny első helye is. A kaposvári birkózókat Takács László vezetőedző, Kajtán László, Kajtánné Tornai Hedvig, valamint Horváth Tamás edzők készítették fel a versenyekre.