Fontos mérkőzés vár a siófoki lányokra

Fontos mérkőzés előtt áll a Siófok KC élvonalbeli női kézilabdacsapata, mely a bajnokságban tőle két ponttal lemaradó Debrecen otthonában lép pályára szerdán 18 órakor.

Nagy lehetőség előtt a Siófok, hisz a Fradi gyengé(bbe)n teljesít ebben a bajnokságban; az eddigi 13 bajnokijukon – nem számolva a siófokaik ellenit – már elszórt négy pontot. Összehasonlításként az elmúlt szezonban összesen – szintén a Siófok elleni eredmények nélkül – vesztettek ennyit.

Nemcsak a Siófok, de a Fradi otthonából ponttal távozó, a mindössze két légióst (Despotovic, Karsten) foglakoztató, a magyar fiatal és rutinosabb játékosokat remekül ötvöző Debrecen sem állt még évek óta ilyen jól a hazai pontvadászatban és miután az EHF-kupában is remekel mindegyik klub ezért hatalmas csatára van kilátás. Köstner edző tanítványai egy hazai EHF-kupa sikerrel „melegítettek” a Bajnokok Ligájából érkező cseh Banik Most ellen, míg Moen edző csapata a román Cisnadie otthonában nyert. A piros-fehéreknél Vámos és Desperovic is kihagyta az említett összecsapást, míg siófoki oldalon sem kockáztattak, hisz Niombla, Kobetics, Mazák-Németh és Pena is hiányzott Romániában. Nem lenne meglepetés, ha az említettek közül néhányan pályára lépnének.

A hazaiak várhatják pihentebben a rangadót, ami szintén fontos lehet, idegenben utoljára január 8-án, Kisvárdán szerepeltek, míg a balatoniak a nagydisznódi, oda-vissza 14 órányi utazás után vették az irányt Debrecen felé, ahol utoljára 2015 februárjában kaptak ki, pedig azóta már ötször összecsaptak egymással a Hódosban. Saját közönsége előtt legutóbb tavaly áprilisban kapott ki a DVSC, akkor az Albától.