Fontos pontok sorsáról döntenek

A nyolcadik forduló mérkőzéseivel folytatódik a mennyei megye egy. Mi a vasárnapi Tab–Balatoni Vasas találkozóra fókuszálunk.

A 8. forduló párosítása

Vasárnap – 16 óra:

Tab–Balatoni Vasas

A két csapatot csupán egyetlen pont választja el egymástól a bajnoki tabellán: a tabi alakulat az ötödik, a Balatoni Vasas társulata pedig a hetedik helyről várhatja a folytatást úgy, hogy mindkét egylet egy mérkőzéssel kevesebbet játszott.

A korábbi években inkább ősszel, a második félévben ment jobban a tabiaknak. Most viszont remekelnek; az eddigi hat tavaszi bajnokijuk közül négyet is behúztak.

– Talán attól van ez, hogy a fiatalok beépültek. Hajtanak, hogy helyük legyen a csapatba, ugyanakkor az „öregek” nem akarnak elmaradni tőlük – mondta Ladiszlai Krisztián, a Tab játékos-edzője. – Ami a Balatoni Vasas elleni hazai derbit illeti, az egy pontot is megbecsülnénk, de a háromnak persze még jobban örülnénk. Tény, hogy jól elkaptuk a rajtot, de ettől még nem bízzuk el magunkat, a földön járunk.

A tabi alakulatot sem sérülés, sem betegség, sem pedig eltiltás nem tizedeli, így Ladiszlai Krisztián az általa vélt legjobb 11-et küldheti majd vasárnap csatába.

A nyáron három alapember is elköszönt a Balatoni Vasastól. Az előző szezon gólkirálya, Turós Viktor a kameruni Yondo Yvannal együtt a szomszédos Tolna megyébe, Tamásiba költözött, míg Körmendy Kevin Tamás Balatonlellére igazolt. Csak érdekességként: a 2017/2018-as idényben a Balatoni Vasas 84 góljából 52-őt ők hárman jegyeztek… Mindettől függetlenül nem maradt afrikai légiós nélkül a Balatoni Vasas, lévén leigazolták Oyedeji Emmanuelt, míg Buza Barnabás Balatonkeresztúrról, Pretz Gábor pedig Tabról érkezett. Oyedeji gyaníthatóan kihagyja majd a tabi fellépést, mivel combizom-húzódása van. Horváth György vádli-húzódással bajlódik, Mester Gellértnek pedig legutóbb aláfordult a bokája, így kérdéses, hogy vasárnap Tabon pályára léphetnek-e. Az első számú kapus, Bagi Bernát külföldön töltötte a szabadságát, s mivel csak vasárnap érkezik majd haza, ezért valószínűleg Privarics Kristóf áll a kapuba.

– A maximalista edzők közé tartozom, vagyis mindig mindenhol a győzelem reményében küldöm pályára a csapatomat – mondta Vida András, a Balatoni Vasas mestere. – Legutóbb hazai pályán a hosszabbításban egy öngóllal szerzett pontot az emberhátrányban játszó Kadarkút. Akkor két pontot veszítettünk, amit most jó lenne visszaszerezni. Tiszteljük a tabiakat az eredményeik miatt, de azon leszünk vasárnap délután, hogy helyet cseréljünk velük a bajnoki tabellán.

Szombat – 16 óra:

Segesd–Nagybajom

A segesdiek két hete Marcaliban az első pontjukat, egy hete hazai pályán a Toponár ellen pedig az első győzelmüket ünnepelhették. Kérdés, hogy a lendületük kitart avagy megtörik a negyedik helyen álló Nagybajom ellen.

Szombat – 16 óra:

Marcali–Balatonlelle

Nem az a kérdés, hogy ki tudja legyőzni a menetelő Balatonlellét, hanem hogy melyik csapat szerez ellenük elsőként gólt?

Szombat – 16 óra:

Kadarkút–Hetes

A Kadarkút játszik otthon, ellenben az újonc hetesi egylet még mindig őrzi a veretlenségét.

Szombat – 16 óra:

Csurgó–Nagyatád

Túlzás lenne azt írni, hogy csúcsformában van a bajnok Nagyatád, mégis vaskos meglepetés lenne, ha pontot hagyna Csurgón.

Vasárnap – 16 óra:

Toponár–Somogysárd

Az utóbbi időben nem megy a toponári alakulatnak; igaz, legutóbb meglepetésre a Somogysárd is alulmaradt a saját otthonában a nem túl acélos Marcali ellenében.

Vasárnap – 16 óra:

Balatonkeresztúr–Magyaregres

A Magyaregres eddig három ponttal többet gyűjtött, mint a Balatonkeresztúr, ráadásul egy meccsel kevesebbet is játszott. Viszont ők utaznak.

Vasárnap – 16 óra:

Babócsa–Balatonföldvár

Bár a babócsaiak nem villognak az idén, az újonc Földvárnak eddig még pont sem jutott.

Mesterlövészek

A góllövőlista élcsoportja: 1–3. Németh Ádám (Somogysárd), Kuti Krisztián (Somogysárd) és Decsi Richárd (Hetes) 8–8 gól, 4. Ivusza Gábor (Toponár) 6 gól, 5–8. Kuti Richárd (Hetes), Pető Tamás (Kadarkút), Tábori Tamás (Tab) és Horváth Milán (Balatonkeresztúr) 5–5 gól. Heten szereztek négy gólt, 14-en pedig tripláztak.