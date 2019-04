Fontos pontokért szállnak harcba a somogyi klubok

A BFC Siófok a Gyirmót FC Győr, míg a Kaposvári Rákóczi FC a Duna Aszfalt Tiszakécske VSE együttesét fogadja a Merkantil Bank Liga NB II. 34. fordulójában.

A tabellán második, feljutásért harcoló Gyirmótot fogadja a legutóbbi fordulóban Soroksáron parádés sikert arató BFC Siófok vasárnap, 17 órakor. A gyirmótiak öt fordulóval a vége előtt egy pont előnyben vannak a feljutásért vívott harcban a Kaposvárral, kettővel a Vasassal szemben, vagyis a pályán még nem dőlt el semmi, de a kék-sárgák egy sikerrel kikaparhatják a Rákóczinak a gesztenyét.

Jól áll tehát a Gyirmót, viszont nincs jó formában. A tizenhét tavaszi pontjukból tizenhármat az első hat fordulóban szerzetek, azóta viszont nem megy nekik, pedig edzőt is váltottak. A balatoniaknak végre lett gólvágója Horváth Péter személyében, aki hatnál jár téli érkezése óta, így nagyon kell szurkolni a Paksnak, hogy ne essen ki az élvonalból… Ezt a hatost az utóbbi öt fordulóban hozta össze, nem kérdés remek formában van, a Soroksárt szinte gyedül verte meg. Magasföldi is négynél jár, és ott van a legutóbbi négy meccsén kétszer betaláló Medgyes is, vagyis a balatoniak is képesek lehetnek zavart okozni a gyirmótiaknak, akikkel egy remek meccsen ikszeltek idegenben az ősszel. A kisalföldiek ellen visszatérhet a csapatba a legutóbb eltiltott Magasföldi, ha Márton edző úgy gondolja, míg a másik oldalon Présinger fog hiányozni, viszont Lipták és Lázár újra ott lehet Hannich edző csapatában.

Waltner Róbert tanítványai a szintén újonc Duna Aszfalt Tiszakécske VSE együttesét fogadják vasárnap 17 órakor a Rákóczi-stadionban. A kaposváriak a harmadik helyről várják az összecsapást, melyen tovább növelnék az eddig megszerzett pontjaik számát. Erre minden esélyük megvan Szakály Attiláéknak, hiszen a Tisza-partiak a legutóbbi hat meccsükből csak egyet tudtak megnyerni. A kaposváriak a zsinórban elveszített három bajnoki után az előző játéknapon nyerni tudtak Budafokon, s remélhetőleg ezzel kijöttek a hullámvölgyből.