Fordítva űzték a rókákat a váltófutók

Ötven csapat több száz futója teljesítette a 24. PTE Rókaűzők váltófutó-versenyt. Az idei dupla maratoni táv különlegessége, hogy a futók először indultak Pécsről, hogy a Mecseken és a Zselicen keresztül érkezzenek a kaposvári célba.

Az útvonal nem változott, azonban idén először teljesítették fordított irányban a PTE Rókaűzők váltófutó-verseny 84,6 kilométeres távját a csapatok. Sőt, az is a 24. alkalommal megrendezett verseny különlegessége, hogy a pécsi rajt lehetővé tette azt, hogy a csapatok tagjai a névadó főtámogató több karát is érintették a rektori hivataltól indulva. Az ötven váltó a Pécs – Pécsi Tudományegyetem – Mecseki Erdészet – Orfű (kerékpárúton) – Abaliget – Hetvehely – Becsali – Zselici Erdészet – Tormás – Baranyaszentgyörgy – Gödre – Szentbalázs – Sántos útvonalon érkezett a kaposvári Kossuth-téren felállított célkapuba, ahol a hat kategória dobogósai mellett a szakaszok egyéni győztesei is ajándékban részesültek.

– Minden idők leggyorsabb Rókaűzők váltófutó-versenye volt az idei – tudtuk meg Péter Attila versenyigazgatótól. – Úgy néz ki bejött a fordított táv, hiszen nagyon jók az eredmények. Azért fordítottuk meg a verseny távját, mivel hagyománya volt, hogy a Rókaűzők másnapján rendezik Misina csúcstámadást, de ezt a versenyt már áprilisban megrendezték, így nem tudtunk ajánlani egy másik rendezvényt a futóknak Pécsen, viszont Kaposváron igen, a Kaposvári Állattenyésztési Napokat. A verseny ebben az évben is a Magyar Egyetemi és Sportszövetség a MEFOB futama volt az egyetemisták számára.

– Kilencedik alkalommal vettem részt a versenyen – mondta Lábodi Laura, a kategóriagyőztes Kaposvári Betyárok futója. – A szakaszok nagyon változatosak, az elmúlt évek alatt már mindegyik női távot teljesítettem, idén a gödrei 4,2 kilométeres szakaszon futottam. A hangulat, mint minden évben ezúttal is remek volt, ezért is szeretem ezt a versenyt.

Eredmények

0. kategória, középiskolák: 1. Munkácsy 100 (5:56:16), 2. Ciszter Cicák és Kandúrok (6:24:53), 3. Fitbbike-Babitsos ROCKák (6:48:02).

1. kategória, felsőoktatási intézmények: 1. BMEnők (5:17:35), 2. Kullancsvadászok – Eszterházy Károly Egyetem (5:26:33), 3. SZTE Sportközpont-Pajzán Majális (5:43:26).

2. kategória, amatőr csapatok: 1. Vaccsuszirunáj (5:32:58), 2. Fittbike Ravaszdik (5:54:59), 3. FutaPécs-Generali 1.0 (6:04:50).

3. kategória, munkahelyi váltók: 1. mEKFutjuk! – Eszterházy Károly Egyetem (6:38:51), 2. Fuss ForestER Fuss! (7:09:50), 3. Rókakergető Biokémikusok (7:23:50).

4. nyílt kategória: 1. Kaposvári Betyárok (5:32:21), 2. Nyugger Csillámparipák (6:11:16), 3. Kaposvári Örömfutók 1. (6:12:24).

5. kategória, 4 fős váltók: 1. Cuncimókusok (7:18:16), 2. Vivat Gerechen (7:23:30), 3. DHSE Rókái (7:32:20).

Az álomváltó: Pap Csilla (Pécs), Gregor László (Mecsekerdő Zrt, Orfű), Diószergi Dávid (Abaliget), Mantuano Eszter (Hetvehely), Dénes Ervin (Zselici Erdészet), Iklódi Zsolt (Tormás), Tóth Adrián (Baranyaszentgyörgy), Csörnyei Csabáné (Gödre), Szabó Sándor (Vaccsuszirunáj), Jenes Zoltán (Sántos), Czebei Réka (Kaposvár).

Falka eredmények: 1. Kaposvári Rókakomák (Kaposvári Betyárok, Kaposvári Örömfutók 1., KlebikáKKK) 19:40:14, 2. Fittbike Nagyon Ravaszdi Falka (Fittbike Ravaszdik, Fittbike-Babitsos ROCKák, Fittbike Fürge Róka LÁBAK) 20:12:17, 3. FutaPécs-Nagy Falka (FutaPécs-Generali 1.0, Ciszter Cicák és Kandúrpk, FutaPécs-Generali Vörösrókák) 20:12:42.