Formálódik a BFC Siófok kerete a bajnokságra

Második előkészületi mérkőzésén is vereséget szenvedett a BFC Siófok együttese, a balatoni csapat a Budafoktól kapott ki.

A Kaposvár után a Budafok elleni, második felkészülési meccsén is kikapott az ezeket a napokat a büki edzőtáborban töltő BFC Siófok, mely azonban az előbbivel ellentétben most már szerzett gólt, büntetőből, Petneházi révén.

Az eredménynél fontosabb, hogy alakul a balatoniak játékoskerete, egyrészt a tizenhárom góllal remek szezont produkáló Elek, illetve a védelem alapemberének számító Lorentz is hosszabbított, másrészt a budafokiak ellen már be is mutatkozott a kapuban, a Balajczát váltó Molnár Péter, aki 132 meccsen védett az élvonalban. Győri, majd paksi kitérő után tért vissza a balatoniakhoz, ahol a 2010/11-es szezonban harminc első osztályú meccsen szerepelt, nagy szerepe volt abban, hogy a klub akkor megőrizte első osztályú tagságát.

Annak a csapatnak az említett Molnár kapus és Fehér Zsolt mellett a szintén visszatérő Horváth Attila is tagja volt. A siófokiak saját nevelésű labdarúgója 19 élvonalbeli, 13 másodosztályú mérkőzés után távozott 2012-ben Ajkára, majd Zalaegerszegre, Siófokra 2015-ben tért vissza újra, ám csak tizennégy bajnokira. Remélhetőleg ezúttal hosszabb ideig marad a klub kötelékében…

A budafokiak elleni edzőmeccsen a 22 éves, ajkai Vallejos Dominique mellett ott volt a kék-sárgák közt a 26 éves Batizi-Pócsi Balázs is, akinek szintén van már élvonalbeli tapasztalata hisz nyíregyháziként nyolc meccset játszott a legjobbak közt, igaz annak már kilenc éve. A legutóbb a széteső, a másodosztálytól búcsúzó Sopronban szerepelt, melyben 27 meccsen négy gólt szerzett. A balatoniak a következő edzőmeccsüket, július hetedikén, a Bajnokok Ligája nyolcaddöntős Besiktas ellen vívják a szlovákiai Somorján.

BFC Siófok–Budafok 1–2 (1–1)

BFC Siófok: Molnár – Kiss B., Fehér, Lorentz, Nemes – Nagy D., Gál, Petneházi, Balog B., Vallejos – Elek.Vezetőedző: Varga Attila.

A siófoki gólszerző: Petneházi.