Geiger jött, látott, győzött

Húsz perc előnyt adott ellenfelének, ám így is behúzta a váci bajnokit a Siófok, melyben a bemutatkozó Geiger fantasztikus volt, ahogy a kapuban Dedu is. A találkozót végül Böhme döntött el két másodperccel a vége előtt.

A Győr, FTC, Érd hármas kiemelkedik a magyar mezőnyből, melyek mögött a váci győzelme után most már a Siófok a negyedik hely legnagyobb esélyese. Nem csak a győzelem, hanem Geiger érkezése miatt is, aki bemutatkozó bajnokiján igen magasra állította azt a bizonyos lécet. Az első játékrészben négy akciógóllal nyitott, majd a fordulás után ehhez hozzátett még hármat. Mintha mindig itt játszott volna.

Hogy szoros meccse lett az annak volt köszönhető, hogy annak első harmadát odaajándékozták ellenfelüknek a siófokiak. Valamivel több, mint húsz perc után ugyanis már öttel ment a Vác, a vendégektől ez idő alatt mindössze öt találtra futotta! A meccs ebben a szakaszában el is mehetett volna a találkozó, ám Dedu remekelt, ahogy szinte az egész hatvan perc alatt. A fordulás után például három hetest is rontottak vele szemben a váciak! Húsz perc után aztán jött a fordulat, illetve az említett – a siófoki színekben első meccsét játszó – Geiger.

A szünet után a negyvenedik percben egyenlítettek (19-19), majd négy perccel a vége előtt Damnajanovic révén – első alkalommal – a vezetést is átvették a balatoniak. A folytatásban viszont többször is rontottak a vendégek, így Souza hetesből egyenlíteni tudott 116 másodperccel a lefújás előtt. A fordulás után összesen hat büntetőt is dobhattak Souzáék. A balatoniak a végjátékban nagy esélyt kaptak Pappné Szamoránsky Piroska kiállításával, aki Nze Minkoval szemben szabálytalankodott. A siófokiak világbajnoka kihagyta ugyan a ziccert, ám a váciaknak emberhátrányban kellett lejátszaniuk az utolsó 84 másodpercet. Ez az idő pedig elég volt a siófokiaknak, hogy Böhme révén a maguk javára fordítsák a találkozót.

A szünet után Damnjanovic volt a legeredményesebb néggyel, melyből egyet büntetőből dobott, de Geigert és Nze Minkot is dicséret illeti, akik három-három akciógóllal vették ki a részüket a fordításból. A legfontosabb találat persze Böhméé volt, aki két másodperccel a szélről megnyerte a rangadót a vendégeknek.

GVM Europe-Vác – Siófok KC 27-28 (15-13)