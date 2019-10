Gólesőt ígér a dél-somogyi csata

A hétvégén a tizenharmadik fordulóval folytatódik az ADAMA Somogy megyei elsőosztályú labdarúgó-bajnokság, mi a Barcs–Csurgó összecsapásra fókuszálunk.

A 13. forduló párosítása

Szombat – 13 óra

Barcs–Csurgó

– Egyértelműen győzelmet várok a Csurgó ellen, főleg az elmúlt fordulóban látott teljesítményünk alapján – mondta Kelemen Géza, a Barcs elnöke. – Meggyőzően és lelkesen játszottak a fiúk, a négy gól még az ellenfelünkre nézve volt hízelgő, hiszen legalább tíz száz százalékos ziccert elhibáztunk. Ez ugyan aggaszt egy kicsit, de összességében a játékunkkal nem volt probléma.

Az előző tizenkettő fordulót azonban egyértelműen csalódásként élték meg. – Úgy számoltam, hogy a 12. játéknap körül már 12-14 pontunk lesz, de sajnos ennek csak a fele jött össze – hangsúlyozta. – Még annak ellenére is, hogy újoncok vagyunk, mert a fél csapat már szerepelt a megye egyben, sőt magasabb osztályban is. A fiatalok pedig – különösen négy-öt labdarúgó – kimondottan jó képességűek. Ha pedig az ifjoncok hozzák magukat, akkor a rutinosabbak is jobban odateszik magukat.

Tompa István és Banicz Benjamin még kisebb sérüléssel bajlódik, így kérdéses a játékuk, eltiltottjuk viszont nincs a hazaiaknak.

– Optimistán állunk a mérkőzéshez, minimum egy, de inkább három pontot várok a mérkőzéstől – mondta Beke Lajos, a Csurgó vezetőedzője. – Ahogy a Barcs, úgy mi is sok gólt rúgunk, viszont sokat is kapunk, így gólgazdag összecsapásra van kilátás. Reméljük Tompa Istvánt ki tudjuk venni a játékból, akkor több sanszunk lehet.

Markos Péter és Proszenyák Máté eltiltás miatt nem léphet pályára a vendégeknél.

Nagybajom–Kadarkút

Újabb nagy mérkőzés előtt áll a tabellát hibátlanul vezető Kadarkút együttese, Pandur Ádám vezetőedző csapata ugyanis a Nagybajom otthonába látogat. Mindkét gárda kiváló erőkből áll, így biztosan nem csalódnak majd azok, akik kilátogatnak az összecsapásra.

Balatoni Vasas–Somogyjád

A sereghajtót fogadja az egyértelműen élcsapatnak számító Balatoni Vasas, azaz már az is meglepő lenne, ha a vendégek akár egyetlen pontot is el tudnának hozni a Balaton partjáról.

Segesd–Marcali

A sokáig az utolsó helyen álló Segesd megtáltosodott az utóbbi két fordulóban, hiszen előbb legyőzték a Csurgót, majd a Toponártól is elvettek három bajnoki pontot. Nagy kérdés, Bérdi József edző tanítványai mire lesznek majd képesek a játékosállománya alapján bombaerős Marcali ellen.

Vasárnap – 13 óra

Balatonkeresztúr-Balatonmáriafürdő–Hetes

A hazaiak az ötödik, míg a vendégek a harmadik pozíciót foglalják el a tabellán, a pontkülönbség azonban jelentős közöttük, hiszen míg a keresztúriak tizennyolc, addig a Hetes huszonhét egységet gyűjtött eddig. A Nógely Péter edző vezette hetesiek a mérkőzés esélyesei, de a balatoniak hazai pályán bárkire veszélyesek lehetnek.

Somogysárd–Magyaregres

Mindkét együttesben sokkal több van, mint amennyit eddig mutatott, a Sárd ugyan aratott két gólzáporos győzelmet, de utána két vereség következett. A Magyaregres is elvesztette legutóbbi két találkozóját, az ilyen mérkőzésekre szokták mondani, bármi megtörténhet, s annak az ellenkezője is.

Tab–Toponár

A hazaik stabil középcsapatnak számítanak, míg az Ivusza Gáborék egyre hátrébb csúsznak a táblázaton. Bár a toponáriak bárhol okozhatnak meglepetést, de ezúttal a tabiak sokkal esélyesebbnek számítanak.

A Nagyatád együttese szabadnapos lesz.