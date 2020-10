Gólgazdag KVK siker

Az E.ON férfi vízilabda OB I. hatodik játéknapjáról elhalasztott találkozón szerezte meg első győzelmét a Kaposvári VK. Surányi László tanítványai hazai medencében verték a KSI SE csapatát.

Az első győzelem reményében ugrottak medencébe a kaposvári pólósok a budapesti KSI SE csapata ellen, amely szintén pont nélkül várta a hatodik fordulóból elhalasztott bajnokit. A kaposváriak ráadásul már letudták az összes „nagycsapat” elleni meccsüket, – valamint remélhetőleg a COVID vírus miatti karantént is – így igazából elkezdődhetett számukra a bajnokság. További örömhír, hogy az „újrakezdésre” ifj. Berta Józsefen kívül mindenki hadra fogható volt a somogyiaknál, s ez kellő magabiztosságot kölcsönzött a hazaiaknak, akik Mijic Dávid és Vindisch Ferenc révén gyorsan el is kezdték a gólgyártást. A fővárosiak azonban nem roppantak össze a hazai nyomás alatt, ez pedig egy igen gólgazdag, pörgős és szórakoztató első negyedet eredményezett. A második etapban igyekezett ellépni a KVK, s Juhász-Szelei Norbert gyors duplájával ez három góllal sikerült is a hazaiaknak. Ráadásul a kaposváriak védekezése is folyamatosan javult, de a vendégek így is három gólt szereztek. A fővárosi kapuba azonban ennél kettővel több találat esett, sőt Vékony Ákos a félpályáról is betalált a csereként beálló Szalai Márknak, így maradt a háromgólos kaposvári előny a fordulásra.

A harmadik negyedtől egyre több pontatlanság jellemezte a csapatok játékát, de ebből Juhász-Szelei Norbert átlövéseinek és Csiszár Boldizsár védéseinek köszönhetően a kaposváriak jöttek ki jobban, s négygólos előnnyel várhatták az utolsó felvonást. Ez azonban még nem jelenthetett okot a megnyugvásra, hiszen a sok fiatallal felálló KSI folyamatos veszélyt jelentett. Az utolsó játékrészben Mijic Dávid büntetőjével nőhetett volna tovább a hazai fór, de ez kimaradt, míg az ellentámadásból Gábor Lőrinc centerpozícióból volt eredményes, így maradt még izgalom. Főként úgy, hogy a hazaiak ebben a felvonásban nem voltak képesek gólt szerezni. A vendégek ellenben ötször is eredményesek voltak, de első három negyedben összeszedett hazai előny így is kitartott. A kaposváriak ezzel megszerezték az első sikerüket a bajnokságban.

Kaposvári VK–KSI SE 16–15 (6–5, 5–3, 5–2, 0–5)

Kaposvár, Csik Ferenc Versenyuszoda, zárt kapuk mögött. Vezette: Várkonyi G., Marjay Zs.

Kaposvári VK: Grieszbacher – Langiewicz (1), Dobos D., Mijic (3), Vindisch (4), Juhász-Szelei (6), Horváth Á. Csere: Csiszár B. (kapus), Kakstedter, Kovács O., Tóth Á., Jajcinovic (1), Tóth-Gili, Vékony Á. (1). Vezetőedző: Surányi László.

KSI SE: Danka – Nagy Á. (2), Szalai P. (1), Pető (6), Lantos (1), Csapó (1), Bihácsi (1). Csere: Szalai M. (kapus), Szépfalvi, Gábor L. (2), Pákozdi, Némethy (1), Hajdu, Országh. Vezetőedző: Horváth János.

Gól emberelőnyből: 8/3, illetve 9/3.

Gól ötméteresből: 2/1, illetve 2/2.

Kipontozódott: Horváth Á.