Gólzáporos toponári győzelem

A Toponár és a Marcali rendes a játékidőben, míg a Nagybajom büntetőpárbajban harcolta ki az elődöntőbe jutást, míg a Balatoni Vasas ezúttal is játék nélkül ment tovább.

A második körrel folytatódott a Magyar Kupa Somogy megyei selejtezősorozata, amelybe a két kiemelt, az AC Nagybajom és a Balatoni Vasas is bekapcsolódott. Utóbbi csak kapcsolódott volna, hiszen a segesdi együttes lemondta az összecsapást, így Vida András csapata ezúttal is játék nélkül jutott tovább. A legutóbb főtáblás nagybajomiak tizenegyesekkel búcsúztatták a hajrában egyenlítő Hetest, így már csak egy lépésre vannak attól, hogy idén újra megmérettessék magukat az országos selejtezősorozatban. A Marcali Laczkó Dávid duplájának is köszönhetően ment tovább, míg a toponáriak igazi gólfesztivált rendeztek Somogysárdon, ahol hét gól döntött a továbbjutásról.

AC Nagybajom–Vikár Hetes SC 1–1 (1–0),

büntetőkkel 4–2

Nagybajom. V.: Posza Zs. (Németh D., Horváth Á.).

AC Nagybajom: Horváth B. – Balogh Cs., Ács-Gergely, Gergulás (Cséfalvay, a 70. percben), Tompa I., Nemes Gy., Fodor T. (Kolumbán E., az 57. percben), Babai G., Horváth P., Miskovics P., Pap-Tibol M. (Vető Á., a 79. percben). Vezetőedző: Horváth Péter.

Hetes: Buchenauer A. – Heizer R. (Cser D., a 88. percben), Keszthelyi B., Márton Cs., Kiss J., Sólyom G., Török B., Prucsi M., Horváth R. (Lóki P., a 84. percben), Károli Gy., Tabi T. (Farkas T., a szünetben). Vezetőedző: Nógely Péter.

Gólszerzők: Nemes Gy. (a 19. percben), illetve Horváth R. (a 78. percben).

Továbbjutott: az AC Nagybajom.

Somogysárd SE–Toponár SE 2–5 (1–2)

Somogysárd. V.: Agócs Á. (Czár K., Sütő Z.).

Somogysárd SE: Horváth N. – Marits I. (Göndöcz J., a 83. percben), Baranyai D., Kulcsár K., Kuti R., Kuti K., Orbán R., Zalivadnij P, Heinczinger K., Kuti S. (Nagy A., a szünetben), Házi Á. (Páger B., a 65. percben). Vezetőedző: Weimann Gábor.

Toponár SE: Gelencsér Á. – Pető T., Albrecht B., Krénusz Á., Németh N. (Stier G., a 82. percben), Ivusza G., Orsós V. (Baranyi D., a 83. percben), Decsi R., Ivusza T., Gelencsér G. Vezetőedző: Ivusza Gábor.

Gólszerzők: Kuti K. (a 20. percben), Kuti R. (a 76. percben), illetve Németh N. (a 41. percben – tizenegyesből), Decsi R. 3 (a 44., a 80. és a 88. percben), Ivusza G. (a 68. percben).

Kiállítva: Orbán R. (a 40. percben), Kulcsár K. (a 63. percben).

Továbbjutott: a Toponár SE együttese.

Marcali VFC–

Balatonkeresztúr SK

3–1 (2–0)

Marcali. V.: Cservölgyi Sz. (Erdelecz J., Kolesánszky Z.).

Marcali VFC: Parragi O. – Graszl N., Laki O. (Bojtor N., a 80. percben), Neubauer M., Czobor D., Varga B., Laczkó D., Gál B., Balogh B., Szabó D., Somogyi V. (Bojtor B., a 91. percben). Vezetőedző: Virág Krisztián.

Balatonkeresztúr SK: Oswald D. – Bartha M., Bakos P., Horváth M., Gelencsér A., Mózes K., Slezák B. (Bogdán T., a 68. percben), Nagy Sz. (Olti A., a 77. percben), Kozma M., Horváth D., Gyenis R. (Páli N., az 51. percben). Vezetőedző: Páli Norbert.

Gólszerzők: Gál B. (a 12. percben), Laczkó D. (a 31. és a 87. percben), illetve Gelencsér A. (az 50. percben).

Kiállítva: Neubauer M. (a 82. percben),

Továbbjutott: a Marcali VFC együttese.

A Balatoni Vasas SE–Segesdi SE találkozó elmaradt, mivel a vendégcsapat nem utazott el Siófok-Kilitire, így a hazai együttes játék nélkül jutott vább a következő fordulóba.