Gőzerővel készülnek a siófoki kézis lányok

Kemény időszakon vannak túl a Siófok KC játékosai, akik már nagyon várták a közös munkát, ahogy az első felkészülési mérkőzést is.

Az előszezon harmadik, és egyben egyik legkeményebb hetén van túl a női kézilabda NB I.-re és a nemzetközi kupára is készülő Siófok KC csapata. A felkészülés első, kimondottan fizikális alapokat célzó szakasza ezzel lezárult. A héten a regeneráció és a pihenés áll a középpontban, hogy aztán hétvégén megkezdődhessen a felkészülés második blokkja.

– Azt hiszem, a társak nevében is mondhatom, nagyon vártuk már a közös munkát – nyilatkozta az SKC hivatalos honlapján a Balaton-parti együttes jobbszélsője, Such Nelli, aki már a hetedik nyári alapozását végzi Siófok-mezben. – Mindenki lelkes és motivált, pozitívnak értékelem a felkészülés első szakaszát. Ellenben nagyon intenzív három hét van a hátunk mögött. Most talán egy picit fáradtak vagyunk, de ez a pár nap tökéletes lesz arra, hogy újra feltöltődjünk. Ott lebeg a szemünk előtt az első edzőmérkőzés, ilyen hosszú kihagyás után már nagyon várjuk, hogy újra játszhassunk. Remélem, hogy mindezt szurkolók előtt tehetjük meg.

A felkészülés harmadik hetében nagy intenzitású, komoly fizikális terhelést kapott a csapat, de azért kimozdultak egy kicsit a lányok a konditerem, és a sportcsarnok „árnyékából”. Reggel a Balaton partján volt a közös találkozó, ahol egy úgynevezett Sup Yoga óra keretein belül zajlott a közös munka.

– A felkészülés első szakasza három hét intenzív kondicionális edzésből állt – fogalmazott Bent Dahl, a Siófok KC vezetőedzője. – A különféle tesztek eltérő fizikális állapotokat mutattak csapaton belül. Egy skandináv játékos a korlátozások ideje alatt is szinte bármilyen jellegű edzésmunkát el tudott végezni, ellenben egy francia a lakását sem hagyhatta el hosszú ideig. A szakmai stábbal az volt a feladatunk, hogy ezalatt a három hét alatt hasonló szintre hozzunk fel mindenkit. Talán egy picit előrébb is járunk annál, mint ahogy elterveztük.

– Egy ilyen komoly intenzitású sorozatterhelés után a szervezetnek szüksége van a regenerációra, így az előttünk álló hét, a pihenéssel eltöltött napok minősége, és azok beosztása is nagyon fontos – tette hozzá a norvég mester. – A felkészülés második szakaszát vasárnap kezdjük meg, frissen visszaérkező játékosokat várok. Előtérbe kerül a taktika, illetve a klasszikus értelembe vett kézilabda.

Az eddig elvégzett edzésmunka bizakodásra ad okot, volt olyan pillanat, amikor azt mondtam magamban, hogy ideje lesz visszafogni a csapatot, mert olyannyira lelkesen dolgoztak. Az első edzőmérkőzés időpontja is közeleg, már nagyon várjuk, és bízunk benne, hogy végre a szurkolóinkkal is találkozhatunk. Szükségünk van a jelenlétükre, a tőlük érkező impulzusokra.