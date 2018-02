Győri győzelemmel kezdte a szezont a BFC Siófok

Megszerezte mind a három bajnoki pontot a BFC Siófok a Győr otthonában, ez volt a balatoniak harmadik sikere vendégként.

ETO FC Győr–BFC Siófok 0–1 (0–0)

Győr, ETO Park, 500 néző. Vezette: dr. Kovács G.

Nem volt egy színvonalas mérkőzés az irreális körülmények miatt, ám a lényeg a siófoki siker, ami nem érdemtelenül gyűjtöttek be, ráadásul Petneházi nélkül, aki nagyon hiányzott, hiszen a balatoniak rúghattak nyolc szögletet és négy-öt szabadrúgást is, ám ezek nem sikerültek igazán…

Az első öt percben négy szögletet rúghattak, sőt volt egy győri kezezés is a tizenhatoson belül, amit elengedett Kovács játékvezető. Az utóbbi a harmincadik percben Tajthy Farkas elleni szabálytalanságával is így tett, pedig a lelátóról úgy tűnt ez bizony büntetőt ért volna. Az első játékrésszel nem is volt gond siófoki részről, ám a második elején már voltak problémák…

Magasföldi sorfalon megpattanó szabadrúgása alig ment mellé, majd szintén az ő próbálkozását fogta Balajcza. Sikerült ezt az időszakot átvészelni és jött a siófoki gól, melyben Farkasnak elévülhetetlen érdemei voltak. Az ezúttal ék mögötti pozícióban játszó labdarúgó becselezte magát a tizenhatosan belülre a bal oldalon, eltolta a labdát kifutó kapus mellett is, majd az üres kapura lőtte a játékszert, ám az jobb kapufáról befele pattanva a gólvonalon megállt. Ekkor érkezett Elek, aki egy védővel a nyakán a hálóba tuszkolta a játékszert.

Nem volt hálószaggató gól, de nagyon fontos találat volt, az biztos. A hátralévő időt már sikerült kivédekezniük Balajczáéknak, igaz kaptak egy ajándék szabadrúgást a 85. percben még a győriek, ám Magasföldi a jobb kapufa mellé lőtt 18 méterről.

ETO FC Győr: Gyurákovics – Szabó B., Koszó, Debreceni, Vadász (Rokszín 56.p) – Tajthy – Beliczky, Pongrácz (Szánthó 81.p), Magasföldi, Szabó L. (Zamostny 45.p) – Daru. Edző: Szentes Lázár.

BFC Siófok: Balajcza – Szilágyi, Fehér, Lorentz, Hidvégi – Gál, Lázár (Berde 66.p) – Nagy D.(Balázs Zs. 75.p), Farkas, Bévárdi (lénárt 80.p) – Elek. Edző: Varga Attila.

Gólszerző: Elek 76. perc.